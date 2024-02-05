سقوط صاحب رسالة "مبروك كسبت جايزة" في فخ الداخلية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم الإلكترونية، حيث أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض عدد من عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال والاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم والاستيلاء على أموالهم بعد تلقيهم مكالمات هاتفية من أشخاص وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك وشركات محمول أو مندوبي إحدى الجهات الحكومية وفوزهم بجوائز مالية أو منح أو تحديث بياناتهم البنكية أو مساعدتهم في الحصول على قروض.

وأضافت التحريات أن المتهمين يتمكنون بموجب ذلك من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني وقيامهم بطلب إيداع مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط أحد مرتكبي ذلك النشاط الإجرامي - له معلومات جنائية - مقيم بدائرة مركز شرطة العدوة بالمنيا، وبحوزته هاتف محمول وبفحصه فنيًا تبين إحتوائه على العديد من الرسائل المستخدمة في عمليات الاحتيال على النحو المشار إليه.

وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.