الإثنين 05 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

المشدد 7 سنوات لمتهمين بسرقة سيارة من قائدها بالإكراه في الشرقية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمعاقبة 6 متهمين بالسجن المشدد 7 سنوات، وألزمتهم المصاريف الجنائية، في واقعة سرقة سيارة من قائدها بالإكراه بنطاق قسم شرطة الصالحية الجديدة.

تعود أحداث القضية رقم 1186 لسنة 2023 جنايات الصالحية الجديدة، والمقيدة برقم 2346 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق،لشهر يونيه من عام 2023، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية، إخطارا من مأمور قسم شرطة الصالحية الجديدة، يفيد بورود بلاغ من «فارس.ال.ال»، بأنه حال قيادته سيارته بالطريق العام، فوجئ بعدد من الأشخاص يقومون باستيقافه كرهًا عنه وتعدوا عليه بالضرب، وتمكنوا من سرقة السيارة وما بها من متعلقات.

وتوصلت تحريات المباحث، إلى أن وراء ارتكاب الواقعة كل من: «سليم... س» 53 عاما،والمقيم بإحدي قري مركز صان الحجر،و «سالم... س» 51 عامًا،ومقيم بدائرة مركز فاقوس،و «ناصر... س» 53 عامًا،ومقيم بإحدي قري مركز فاقوس، و«إبراهيم... م» 27 عامًا، ومقيم بمركز صان الحجر، و«صلاح... ح» 24 عامًا، ومقيم بدائرة مركز فاقوس، و«محمد... ح»،حيث قاموا باعتراض طريق المجني عليه حال قيادته سيارته بالطريق العام، وتمكنوا من سرقتها كرها عنه.

وأسند أمر الإحالة للمتهمين بأنهم سرقوا سيارة المجني عليه وما بها من متعلقات، وكان ذلك بالطريق العام بالإكراه، حيث قاموا بقطع طريقه وتعدوا عليه بالضرب دون حدوث إصابات، حال كون المتهم الخامس محرزًا لأداة «عصا حديدية»، وقاموا بشل مقاومته وبث الرعب في نفسه، وتمكنوا بتلك الوسيلة القسرية من سرقته كرهًا عنه على النحو المبين بالتحقيقات.

عقب تقنين الإجراءات ونفاذا لإذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهمين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة أحالتهم إلى محكمة الجنايات التي أصدرت حكمها المتقدم.

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