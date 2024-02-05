أبرز الفوائد الصحية لـ "اليانسون النجمى"

يعتبر اليانسون النجمي من أكثر الاعشاب التى تساعد فى منح الجسم الكثير من الفوائد الصحية، ولا يعلم معظمنا ما هو، فهو شجرة دائمة الخضرة تنتمي إلى عائلة ماغنوليا وموطنها الأصلي جنوب غرب الصين وفيتنام، وتنتج فواكه عطرية على شكل نجمة لها أغراض طهي وطبية، ويستخدم الينسون النجمي منذ فترة طويلة في الطب الصيني التقليدي لعلاج حالات مثل الأرق والتهاب المفاصل الروماتويدي والأمراض الجلدية.

ونستعرض في السطور التالية التفاصيل الكاملة عن فوائد اليانسون النجمي والتى تتمثل في الآتي:

خصائص مضادة للميكروبات ومضادات الأكسدة:

يحصل الينسون النجمي على نكهة تشبه “عرق السوس” من زيت اليانسون العطري (SAO)، المعروف أن له تأثيرات قوية مضادة للفيروسات، يحتوي على أنيثول ترانس، الذي له نشاط مضاد للميكروبات كبير، بالإضافة إلى خصائصه المضادة للميكروبات، قد يساعد أيضًا في الحماية من الأضرار التي تسببها فطريات المعدة.

كما انه له تأثيرات قوية مضادة للأكسدة وقد يساعد في الحماية من تلف الخلايا وزيادة الدفاعات الطبيعية المضادة للأكسدة، ووجدت بعض الدراسات أن اليانسون النجمي له نشاط مضاد للفيروسات ضد سلالات معينة من الأنفلونزا، فيحتوي الينسون النجمي على نسبة عالية من حمض الشيكيميك المضاد للفيروسات، وهو مكون رئيسي في لأدوية.

مضادة للسمنة ويساعد في خفض الدهون:

تناول الينسون النجمي يساعد في مكافحة السمنة وارتفاع مستويات الدهون في الدم، واليانسون النجمي هو مصدر مركز للبوليفينول ومركبات التربينويد التي لها أنشطة خفض الدهون في الدم ومكافحة السمنة.

يقترح بعض الباحثين أن الينسون النجمي قد يكون فعالًا في الحماية من زيادة الوزن والمشاكل الصحية المرتبطة بالوزن مثل ارتفاع مستويات الكوليسترول والدهون الثلاثية، ووجدت إحدى الدراسات أن تناول شاي اليانسون النجمي بجرعات تتراوح بين 250 و500 ملليجرام لكل كيلوجرام من وزن الجسم كان مشابهًا لأدوية إنقاص الوزن.