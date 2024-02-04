الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

دموع يحيى الفخرانى تحكى قصة حبه لـ"لميس جابر" (فيديو)

يحيى الفخراني ولميس
يحيى الفخراني ولميس جابر

تحدثت الكاتبة الدكتورة لميس جابر عن علاقتها الزوجية بالفنان يحيى الفخراني، والتي امتدت لأكثر من نصف قرن.

وأعربت جابر، في حوارها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، الذي يبث على قناة صدى البلد، عن فخرها وسعادتها بزوجها الذي وصفته بالرهيف والحساس، والذي لا يتمالك دموعه عندما يمدحها أو يتذكر مسيرتهما المشتركة، والتي بدأت قبل 52 عاما.

وأضافت أن الفخراني هو حب حياتها وصديقها ورفيقها في كل شيء، وأنها تشعر بالامتنان لله على نعمة الاستقرار والسعادة الزوجية.

وعن رأيها في الفن المصري، قالت إن الريحاني هو أسطورة لا تتكرر، وأن أفلامه الأربعة التي شارك فيها هي من أروع الأعمال الفنية التي شهدتها مصر، وأن الجمهور لا يزال يتذوق جمالها وروعتها.

ونوهت بأن الكاتب الراحل يوسف إدريس كان موهوبا ومبدعا، ولكنه كان يعاني من تأثره بالرأي العام والسياسة، وهو ما أثر على جودة أعماله.

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