النادى الاقتصادى يستضيف عصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين بأوروبا.. الأربعاء

يستضيف "النادي الاقتصادي" بكتلة الحوار، الأربعاء المقبل، الدكتورعصام عبد الصمد رئيس اتحاد المصريين بأوروبا، لعقد ندوة بعنوان "المصريين بالخارج وتأثيرهم في الاقتصاد المصري"، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء بمقر الكتلة.



تأتي الندوة في إطار فعاليات النادي الاقتصادي لكتله الحوار لدراسة كيفية الخروج من أزمة الاقتصاد، والرد على وثيقة مجلس الوزراء "أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري".

وعقد النادي الاقتصادي لكتلة الحوار بمقر الكتلة اجتماعه الأول، لمناقشة الاستجابة والرد علي تقرير رئاسة مجلس الوزراء حول أبرز التوجهات الاستراتيجية للاقتصاد المصري للفترة الرئاسية 2014-2030.



وترأس الاجتماع الدكتور باسل عادل، مؤسس ورئيس كتلة الحوار، وبحضور المهندس حسام علي، النائب الأول لرئيس كتلة الحوار، ورئيس حكومة الظل حسام على والنائبة السابقة مارجريت عازر سكرتير عام كتلة الحوار وشيرين الشواربي، أستاذ الاقتصاد، وعضو مجلس الأمناء وغادة موسى، أستاذ العلوم السياسية ونائب رئيس حكومة الظل، والدكتور جودة جلال، وزير المالية في حكومة الظل، والمهندس أحمد شكري، ووزير الاستثمار والتعاون الدولي في حكومة الظل، وعدد من الباحثين الاقتصاديين في مركز دراسات كتلة الحوار.