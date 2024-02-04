الأحد 04 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

اجتماع موسع للبويات مع التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

عقدت  اللجنة الفنية لشعبة البويات غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات اجتماعا شارك فيه المجلس التصديري للصناعات الكيماوية وحضره ممثلى  الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

قدم خلاله محمد مجيد المدير التنفيذى للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة عرضا تقديميا أوضح خلاله كافة خدمات المجلس  وإمكانية مساهمته في زيادة الحصة التصديرية للشركات المصرية بالقطاع وتعظيمها لتتخطى النسبة الحالية والبالغة 4% من صادرات الصناعات الكيماوية.

قال محمد مجيد إنه تم الاتفاق على عقد جلسة موسعة مع الشركات أعضاء الشعبة لتعظيم الاستفادة من خدمات المجلس وتفعيل وتعظيم اطر التعاون مع المجلس. 

بحث الاجتماع  ما تم التوصل إليه بشأن ملف بطاقة الأداء البيئي وذلك  بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة والموافقة على مقترح اللجنة بأن يكون الترخيص للبطاقة كل عامين بدلا من الترخيص لها سنويا  وذلك للتخفيف عن كاهل الشركات ورفع الاعباء المالية عن مجتمع الشعبة.

 زيادة مساهمتها في صادرات القطاع  


وتم تكليف الجهاز التنفيذي للشعبة بأعداد مذكرة بهذا الشأن لرفعها إلى الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة بهذا الشأن، ووافقت اللجنة على  التنسيق مع هيئة المواصفات والجودة  فيما يخص طباعة qr الخاص ببطاقة الأداء البيئي على العبوات بما يتيح للشركات التغلب على صعوبة طباعة البطاقة كاملة والاكتفاء فقط ب qr وأن يتم تضمين هذا الطلب في مذكرة الشعبة للدكتور رئيس هيئة المواصفات.

أكد الحضور على أهمية حصول الشركات أعضاء الشعبة على علامة الجودة المصرية واعتبارها بديلا عن فحص المنتج كأجراء من إجراءات بطاقة الأداء البيئي.

وبحث الحضور إمكانية التوصل إلى آلية للتعاون مع الجهات العلمية المختلفة لوضع أسس للتعامل مع الأزمة الحالية في إطار تفعيل البرتوكول المبرم ما بين غرفة الصناعات الكيماوية والمركز القومي للبحوث، وتحديد الموعد القادم لانعقاد جلسة لجنة استراتيجيات المواد الخام بالشعبة.

اتحاد الصناعات المجلس التصديري للصناعات الكيماوية محمد مجيد المدير التنفيذى

مواد متعلقة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس

حصاد الأزهر 2023.. عقيدة ثابتة وعزم لا يتزعزع تجاه القضية الفلسطينية

خطة جنى الثمار.. «الدستور» تكشف: ماذا ستفعل الدولة فى العام الجديد؟

أنشطة وفعاليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى فى أسبوع.. إنفوجراف

سياسيون وخبراء: اصطفاف وطنى كبير لتأييد تحذير السيسى من تهجير الفلسطينيين

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

الشهادة الإعدادية.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 محافظة الدقهلية

نتيجة 3 إعدادي 2024 بمحافظة بني سويف الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الأول 2024 بمحافظة بني سويف

موقع وزارة التربية والتعليم.. نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 جميع المحافظات

بوابة الثانوية العامة.. نتيجة الصف الأول الثانوي الترم الأول 2024 بالاسم فقط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جرجس شكرى

فاروق عبدالقادر.. الناقد المسرحى الذى قال لا

إبراهيم عبد العزيز

«العسكرى» الذى أنقذ شهرزاد من السياف مسرور

د.أحمد الخميسى

عيب كده.. احنا بنكتب!

وائل لطفي

رأس الحكمة عدم خيانة الوطن

ماجد حبته

دعم أوروبى إضافى

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

خائفون من مواجهته.. هل سيتخلى حزب الليكود عن نتنياهو؟

مقاومة الجدار والاستيطان: 1593 اعتداءً نفذها الاحتلال ومستعمروه الشهر الماضى

مسئول فلسطينى: اعتداءات المستعمرين على رجال الدين والمقدسات استكمال لخطة تفريغ فلسطين