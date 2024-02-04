اجتماع موسع للبويات مع التصديري للصناعات الكيماوية والأسمدة

عقدت اللجنة الفنية لشعبة البويات غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات اجتماعا شارك فيه المجلس التصديري للصناعات الكيماوية وحضره ممثلى الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات.

قدم خلاله محمد مجيد المدير التنفيذى للمجلس التصديري للصناعات الكيماوية والاسمدة عرضا تقديميا أوضح خلاله كافة خدمات المجلس وإمكانية مساهمته في زيادة الحصة التصديرية للشركات المصرية بالقطاع وتعظيمها لتتخطى النسبة الحالية والبالغة 4% من صادرات الصناعات الكيماوية.

قال محمد مجيد إنه تم الاتفاق على عقد جلسة موسعة مع الشركات أعضاء الشعبة لتعظيم الاستفادة من خدمات المجلس وتفعيل وتعظيم اطر التعاون مع المجلس.

بحث الاجتماع ما تم التوصل إليه بشأن ملف بطاقة الأداء البيئي وذلك بالتعاون مع هيئة المواصفات والجودة والموافقة على مقترح اللجنة بأن يكون الترخيص للبطاقة كل عامين بدلا من الترخيص لها سنويا وذلك للتخفيف عن كاهل الشركات ورفع الاعباء المالية عن مجتمع الشعبة.

زيادة مساهمتها في صادرات القطاع



وتم تكليف الجهاز التنفيذي للشعبة بأعداد مذكرة بهذا الشأن لرفعها إلى الدكتور خالد صوفي رئيس الهيئة بهذا الشأن، ووافقت اللجنة على التنسيق مع هيئة المواصفات والجودة فيما يخص طباعة qr الخاص ببطاقة الأداء البيئي على العبوات بما يتيح للشركات التغلب على صعوبة طباعة البطاقة كاملة والاكتفاء فقط ب qr وأن يتم تضمين هذا الطلب في مذكرة الشعبة للدكتور رئيس هيئة المواصفات.

أكد الحضور على أهمية حصول الشركات أعضاء الشعبة على علامة الجودة المصرية واعتبارها بديلا عن فحص المنتج كأجراء من إجراءات بطاقة الأداء البيئي.

وبحث الحضور إمكانية التوصل إلى آلية للتعاون مع الجهات العلمية المختلفة لوضع أسس للتعامل مع الأزمة الحالية في إطار تفعيل البرتوكول المبرم ما بين غرفة الصناعات الكيماوية والمركز القومي للبحوث، وتحديد الموعد القادم لانعقاد جلسة لجنة استراتيجيات المواد الخام بالشعبة.