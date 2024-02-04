الأحد 04 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"الأورمان" تنظم معرضًا لتوزيع الملابس في المنوفية

جانب من المعرض
جانب من المعرض

نجحت جمعية الأورمان في تنظيم معرض بقاعة موناليزا بقرية بهناى مركز الباجور، لتوزيع ملابس جديدة مجانًا على 400أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية بقرى مركز الباجور في المنوفية ويتم ذلك تحت رعاية مديرية التضامن الاجتماعي بالمنوفية تحت قيادة محمد جمعة. 


حضر المعرض ميرفت رمزي، وكيلة مديرية التضامن  بالمنوفية، سحر محمد، مديرة إدارة الشؤون الاجتماعية بالباجور.


وصرحت وكيلة مديرية التضامن بالمنوفية، بأن تنظيم المعرض جاء بالتعاون مع مكتب الأورمان لتخفيف العبء عن كاهل الأسر الأكثر احتياجًا، مؤكدة على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للتيسير عن المواطنين وتوفير احتياجاتهم من خلال تقديم الرعاية الاجتماعية لهم.


من جانبه، أوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن تنظيم معارض توزيع الملابس الجديدة من الأورمان تتم وفق خطة مسحية تستهدف التواجد في كل المحافظة، وأنه حتى الآن تم تنظيم المئات من معارض الملابس في مراكز المحافظة، وأن المستفيد من هذا هي الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.


وأوضح "شعبان" أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى عزب وقرى المحافظة تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجًا في النطاقات الجغرافية الفقيرة.


يذكر أن توزيع الأورمان للملابس الجديدة يأتي استكمالًا لجهودها التي تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة إعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الأسقف والمحارة والسباكة والأرضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.

محافظة المنوفية محافظ المنوفية الأسر الأولى بالرعاية معارض ملابس مجانيه التضامن الاجتماعي

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