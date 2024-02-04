افتتاح فعاليات الجلسة العامة لـ"الشيوخ" لمناقشة دراسة بشأن تعزيز الصادرات الزراعية

افتتح المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أعمال وفعاليات الجلسة العامة للمجلس لهذا اليوم.

ووفقًا لجدول أعمال الجلسة العامة، يناقش المجلس خلال جلستة العامة، اليوم الأحد، طلبًا مقدمًا من النائب حسام الخولي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب "مستقبل وطن" بالمجلس، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول سبل تعزيز الصادرات الزراعية المصرية من المحاصيل والفواكه.

وجاء في طلب المناقشة العامة، أن مصر لديها مناخ يسمح بزيادة الصادرات الزراعية للدول الأوربية، خصوصًا في ظل وجود طلب لبعض المحاصيل مثل البصل والفراولة.

وأشار النائب حسام الخولي، عضو مجلس الشيوخ، إلى أن مصر ينقصها آليات سريعة ومضمونة لشحن الصادرات الزراعية وتحديدًا المنتجات سريعة التلف.

وأوضح النائب في طلب المناقشة العامة، أن الصادرات الزراعية لمصر ارتفعت فى العام الماضي 2023 عن الأعوام السابقة، وهو ما يؤكد قدرتنا على تحقيق أعلى عائد دولاري من خلال تصدير المنتجات الزراعية.

وقال عضو مجلس الشيوخ: نحتاج التوصل إلى رؤية لتحقيق أعلى عائد دولاري من الصادرات المصرية للحاصلات الزراعية والفواكه، من خلال البحث عن وسائل شحن مضمونة وسريعة ومنخفضة التكاليف.

وكشف النائب في طلبه أن تكلفة تصدير كيلو الفراولة على سبيل المثال، عبر الشحن الجوي نحو 2.5 دولار، وهو سعر مكلف للغاية، ويمثل إرهاق للميزانية التي لم تعد تتحمل أية أعباء، قائلا: لذا فإنه من الضروري البحث عن سبل لتخفيض تكاليف الشحن في إطار خطة الدولة لدعم الصادرات.

وأكدت المذكرة الإيضاحية للطلب، إنه في ظل توجه الدولة المصرية لزيادة الصادرات وتقليل العجز بين الاستيراد والتصدير، فإن من أهم مصادر الصادرات المصرية التي تتمتع بجاهزية البنية التحتية والخبرة والسمعة الطيبة عالميا، المحاصيل الزراعية والفواكه وأشارت إلي أنه نظرًا للموقع الجغرافي والمناخ المميز لمصر والذي يسمح بزراعة أنواع كثيرة من المحاصيل والفواكه للتصدير إلى مختلف دول العالم ولقارة أوروبا، خاصة لقرب المسافة ووجود مستهلك قوي، وفي ظل المنافسة في التصدير لهذه القارة من دول أسبانيا وتركيا والمغرب في هذا المجال.

وتناول طلب المناقشة عقد مقارنة سريعة بين عامي 2022 و2023 في الصادرات للحاصلات الزراعية المصرية، كشفت أن هناك زيادة بمقدار 700 مليون دولار، وأن هذه الزيادة تعطي لنا أملًا بأنه يمكن مضاعفة هذه الأرقام بسهولة وسرعة.