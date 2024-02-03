أمم آسيا.. مدرب أوزبكستان يأسف للخسارة أمام قطر وضياع حلم المربع الذهبى

أكد السلوفيني سريتشكو كاتانيتش المدير الفني لمنتخب أوزبكستان، أن الخسارة أمام منتخب قطر بضربات الترجيح في دور الثمانية بكأس أمم آسيا التي تستضيفها قطر، أمر محزن بالنسبة له.

وبلغ منتخب قطر الدور قبل النهائي من بطولة أمم آسيا، وذلك عقب فوزه على أوزبكستان 3 /2 بضربات الترجيح، بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي للمباراة بالتعادل 1 /1.

وقال كاتانيتش، في المؤتمر الصحفي الذي عقد بعد المباراة، إنه يشعر بخيبة أمل كبيرة لعدم بلوغ قبل نهائي البطولة، مؤكدًا أن لاعبي منتخب أوزبكستان قدموا كل ما لديهم ولعبوا بروح قتالية عالية، لكن كان يجب عليهم استغلال الفرص العديدة التي لاحت خلال المباراة.

وأضاف أنه كان على فريقه الاستفادة من الفرص التي سنحت له بدلا من الذهاب بالمباراة إلى ضربات الترجيح التي نجح المنتخب القطري في الاستفادة منها بنجاح.

وطالب مدرب أوزبكستان لاعبيه بأن يفخروا بما قدموه خلال المباراة بصورة خاصة وفي البطولة بشكل عام، حيث قال إن اللاعبين بذلوا جهدا كبيرا طوال 120 دقيقة أمام المنتخب القطري وخسروا بركلات الترجيح، لكن ذلك لا يقلل من العمل الجيد الذي قدموه طوال البطولة، مؤكدًا رضاه عن المستوى والأداء الذي ظهر عليه المنتخب الأوزبكي خلال البطولة.

ورفض كاتانيتش التعليق على القرارات التحكيمية، مؤكدًا أنه يجب قبول الخسارة والتركيز في المستقبل خاصة أن المنتخب الأوزبكي مقبل على مباريات هامة في تصفيات كأس العالم، مشيرا إلى أن ما حدث هو درس مستفاد للفريق في المستقبل.

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