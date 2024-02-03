السبت 03 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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مها عبد الناصر: لدينا عقول اقتصادية عديدة تستطيع إخراجنا من الأزمة

النائبة مها عبد الناصر
النائبة مها عبد الناصر

قالت النائبة مها عبد الناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي، إن مصر لديها عقول اقتصادية عديدة تستطيع إخراجنا من الأزمة.

مها عبد الناصر: المرحلة الأولى من الحوار الوطني شهدت العديد من الحلول الاقتصادية

وأضافت عبد الناصر خلال حوارها لبرنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة": "المهم هو أن الحكومة تسمع وتتبنى الذي يُقال"، مشيرة إلى أن المرحلة الأولى من الحوار الوطني شهدت العديد من الحلول الاقتصادية والتي كان من أهمها تخارج الدولة من الاقتصاد.

كما أشارت إلى أن المرحلة الثانية من الحوار الوطني ستركز بشكل أكبر على الجانب الاقتصادي، مطالبة بتحركات أسرع وأقوى خلال الفترة المقبلة، وأهمها جدولة ديون مصر الخارجية على أوقات أطول.

الحوار الوطنى الأزمة الاقتصادية المرحلة الثانية للحوار الوطني مها عبد الناصر

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