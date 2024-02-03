السبت 03 فبراير 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

التشكيل الرسمي لمباراة الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا في كأس الأمم الأفريقية

منتخب جنوب أفريقيا
منتخب جنوب أفريقيا

أعلن بوبيستا المدير الفني لمنتخب الرأس الأخضر وهوجو بروس المدير الفني لمنتخب جنوب أفريقيا، التشكيل الرسمي للمباراة التي ستجمع المنتخبين اليوم، ضمن منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتأهل منتخب الرأس الأخضر لهذا الدور بعد الفوز على موريتانيا بهدف دون رد في الدور ثمن النهائي.

أما منتخب جنوب أفريقيا فقد وصل إلى هذا الدور بعد الانتصار على المغرب بهدفين دون رد في الدور ثمن النهائي.

وجاء تشكيل منتخب الرأس الأخضر على النحو الآتي:

حراسة المرمى: دياس جوزيمار فوسينها

خط الدفاع: جواو باولو فرنانديز - روبرتو لوبيز - لوجان كوستا - ستيفن موريرا

خط الوسط: كيني روتشا سانتوس - كيفن بينا - جاميرو مونتيرو

خط الهجوم: جوفان كابرال - ريان مينديز - جاري رودريجيز

أما تشكيل جنوب أفريقيا فقد جاء على النحو الآتي:

حراسة المرمى: ويليامز

خط الدفاع:: خوليسو موداو - كيكانا - موتوبي مفالا - أوبري موديبا

خط الوسط: تيبوهو موكوينا - سفيفيلو سيتول - ثيمبا زواني - ثابيلو مورينا

خط الهجوم: بيرسي تاو - إيفيدنس ماكجوبا

ويلتقي الفائز من هذه المباراة مع منتخب نيجيريا في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية.

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منتخب الرأس الأخضر منتخب جنوب إفريقيا كأس الأمم الأفريقية التشكيل الرسمي لمباراة الرأس الأخضر وجنوب أفريقيا “كان 2023”

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