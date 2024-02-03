تقرير سعودى: الشباب فى مفاوضات مع روى فيتوريا

ذكرت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن وجود مفاوضات من نادي الشباب السعودي مع البرتغالي روي فيتوريا مدرب منتخب مصر.

وكشفت صحيفة "الرياضية"، أن إدارة الشباب طلبت التعاقد مع فيتوريا لاستكمال بقية الموسم مع النادي.

وأضاف التقرير، أن البرتغالي طلب عقدًا لمدة عامين من أجل الموافقة، فيما يعرضُ المفاوض الشبابي ستة أشهرٍ مع عامٍ إضافي.

وكان مسئولو النادي، اتَّفقوا خلال الأيام الماضية مع البرتغالي الآخر فيتور بيريرا على تدريب الفريق، عوضًا عن الكرواتي إيجور بيسكان، لكن بعد اتجاه الاتحاد المصري لكرة القدم لإقالة فيتوريا من منصبه، أوقف النادي ملف بيريرا، ودخل مع مواطنه فيتوريا في مفاوضاتٍ جادةٍ.

وطبقًا للمصادر ذاتها، يُنتظر أن ينهي فيتوريا كل التزاماته مع الاتحاد المصري، اليوم، وأن يحسم قراره النهائي مع الشباب قريبًا بالتوقيع، أو الاعتذار عن عدم قيادة "الليث"، وفي حال تمَّ ذلك، سيُكمل الشبابيون الاتفاق مع فيتور بيريرا والتوقيع رسميًّا.

وكان الشباب أقال المدرب الكرواتي إيجور بيسكان على خلفية تراجع نتائج الفريق في دوري روشن السعودي، واقترابه من مراكز الهبوط.

وكان منتخب مصر بقيادة فيتوريا، قد ودع بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار من دور الـ16، على يد الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، دون تحقيق أي فوز في البطولة.