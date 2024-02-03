السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

تقرير سعودى: الشباب فى مفاوضات مع روى فيتوريا

فيتوريا
فيتوريا

ذكرت تقارير صحفية، اليوم السبت، عن وجود مفاوضات من نادي الشباب السعودي مع البرتغالي روي فيتوريا  مدرب منتخب مصر.

وكشفت صحيفة "الرياضية"، أن إدارة الشباب طلبت التعاقد مع فيتوريا لاستكمال بقية الموسم مع النادي.

وأضاف التقرير، أن البرتغالي طلب عقدًا لمدة عامين من أجل الموافقة، فيما يعرضُ المفاوض الشبابي ستة أشهرٍ مع عامٍ إضافي.
وكان مسئولو النادي، اتَّفقوا خلال الأيام الماضية مع البرتغالي الآخر فيتور بيريرا على تدريب الفريق، عوضًا عن الكرواتي إيجور بيسكان، لكن بعد اتجاه الاتحاد المصري لكرة القدم لإقالة فيتوريا من منصبه، أوقف النادي ملف بيريرا، ودخل مع مواطنه فيتوريا في مفاوضاتٍ جادةٍ.
وطبقًا للمصادر ذاتها، يُنتظر أن ينهي فيتوريا كل التزاماته مع الاتحاد المصري، اليوم، وأن يحسم قراره النهائي مع الشباب قريبًا بالتوقيع، أو الاعتذار عن عدم قيادة "الليث"، وفي حال تمَّ ذلك، سيُكمل الشبابيون الاتفاق مع فيتور بيريرا والتوقيع رسميًّا.
وكان الشباب أقال المدرب الكرواتي إيجور بيسكان على خلفية تراجع نتائج الفريق في دوري روشن السعودي، واقترابه من مراكز الهبوط.

وكان منتخب مصر بقيادة فيتوريا، قد ودع بطولة كأس أمم إفريقيا 2023 بكوت ديفوار من دور الـ16، على يد الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، دون تحقيق أي فوز في البطولة.

 

 

الشباب الشباب السعودي روي فيتوريا البرتغالي روي فيتوريا منتخب مصر

مواد متعلقة

6 مرشحين على طاولة مجلس "الجبلاية" لخلافة فيتوريا فى قيادة المنتخب

الشباب السعودى يتوصل لاتفاق مع المدرب البرتغالى فيتور بيريرا

الأكثر قراءة

الآن رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 برقم الجلوس جميع المحافظات

عاجل.. رسائل نارية من مدرب الزمالك الجديد للاعبين فى المران الأول

موعد ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الدقهلية

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي بمحافظة كفر الشيخ للعام 2024

وفاة الفريق أحمد فاضل رئيس هيئة قناة السويس الأسبق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد الفايدي

خيبة الإدارة

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

ليبرمان يطالب بتهجير الفلسطينيين لسيناء.. ويدعو لسيطرة مصر على غزة

الاحتلال يعتقل فلسطينيين فى الضفة الغربية

كواليس وقف إطلاق النار المرتقب بين إسرائيل و«حماس»