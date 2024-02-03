قطر تحذر من تداعيات كارثية حال وقف تمويل "الأونروا"

ناقش رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد عبدالرحمن آل ثاني، اليوم السبت، مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، استمرار دخول المساعدات الإنسانية لكل مناطق غزة.

وحذر رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال لقائه الأمين العام للأمم المتحدة من التداعيات الكارثية لوقف تمويل وكالة الأونروا، داعيا إلى الفصل بين الأونروا كمؤسسة أممية وبين الادعاءات التي طالت عددا من موظفيها.

وشدد وزير الخارجية القطري، خلال الاجتماع، على الدور المهم الذي تقوم به وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" في مساعدة الملايين في غزة والضفة الغربية والأردن وسوريا ولبنان، محذرًا من التداعيات الكارثية التي ستترتب على وقف تمويلها.

على صعيد آخر، نظم المتظاهرون مسيرة في لندن بعد ظهر السبت للمطالبة بوقف إطلاق النار في غزة.

وبحسب حملة التضامن مع فلسطين، التي نظمت المسيرة، فقد شارك فيها مئات الآلاف. ووفقا للجارديان، هذه أول مظاهرة وطنية للمملكة المتحدة منذ إصدار محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة إسرائيل بضمان عدم قيام قواتها بارتكاب أعمال إبادة جماعية في غزة.