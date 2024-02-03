السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

النمسا: مهاجمة القواعد الأمريكية في الشرق الأوسط كصب الزيت على النار

مهاجمة القواعد الأمريكية
مهاجمة القواعد الأمريكية

قال ألكسندر شالينبرج، وزير الخارجية النمساوي، اليوم السبت، ردًا على الضربات الجوية الأمريكية على أهداف مرتبطة بإيران في العراق وسوريا: "يجب أن يكون هدفنا المشترك هو منع انتشار الصراع بأي ثمن"، مضيفًا:" أعتقد أن أولئك الذين يهاجمون القواعد الأمريكية عليهم أن يعلموا أنهم في الواقع يصبون الزيت على النار".

ونقلت رويترز عن شالينبيرج قوله: "هذا مثل برميل بارود، يهدد  الشرق الأوسط بأكمله، وهناك الكثير من الناس يركضون حاملين أعواد الثقاب".

وأشاد شالنبرج بوزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووصفه بأنه "يقوم بعمل هائل، لإبقاء الأزمة كما هي وعدم امتدادها إلى المنطقة بأكملها".

في غضون ذلك، أدانت حركة حماس “العدوان الأمريكي على” العراق وسوريا ووصفته بـ”التصعيد الخطير” و”التجاوز على سيادة البلدين”.

كما أدان حزب الله بشدة الغارات الجوية الأمريكية، ووصفها بأنها “عدوان أمريكي سافر على العراق وسوريا”.

وقال إن "ما فعلته الولايات المتحدة هو انتهاك صارخ لسيادة البلدين، واعتداء على أمنهما ووحدة أراضيهما، وانتهاك صارخ لكل القوانين الدولية والإنسانية".

ألكسندر شالينبرج وزير الخارجية النمساوي إيران العراق سوريا الصراع الزيت النار القواعد الأمريكية

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