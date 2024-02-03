عبدالمنصف يودع الجهازين الفنى والإدارى واللاعبين فى مران الزمالك

حرص محمد عبدالمنصف مدرب حراس مرمى فريق الزمالك السابق، على التواجد في مران اليوم السبت الذي أقيم على ملعب النادي، من أجل توديع الجهازين الفني والإداري واللاعبين على هامش التدريب.

وتمنى عبدالمنصف التوفيق للجهاز الفني الجديد لفريق الزمالك واللاعبين، وقام بالتقاط الصور التذكارية في مران اليوم.

وتولى البرتغالي لويس فيسنتي منصب مدرب حراس المرمى ضمن الجهاز الفني الجديد للزمالك الذي يقوده البرتغالي جوزيه جوميز.

وشهد مران الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الذي أقيم اليوم السبت على ملعب النادي، التركيز على العديد من الجوانب الفنية تحت قيادة البرتغالي جوزيه جوميز.

وخاض الفريق فقرة تدريبات بدنية خفيفة في بداية المران تحت قيادة جواوو ميجيل مدرب الأحمال، قبل خوض التدريبات الفنية.

وقسم الجهاز الفني اللاعبين لمجموعتين لخوض تقسيمة فنية كي يتمكن المدير الفني البرتغالي من متابعة مستويات اللاعبين بشكل أكبر.

وقاد البرتغالي لويس فيسنتي مدرب حراس مرمى الزمالك الجديد، تدريبات رباعي حراس المرمى محمد عواد ومحمد صبحي ومعاذ علاء وعبدالرحمن نفاد، واستعان مدرب الحراس بكاميرا خاصة لتصوير تدريبات حراس المرمى ومشاركتهم في التقسيمة لتقييمهم بشكل دقيق.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للقاء الإسماعيلي المقرر له يوم 19 فبراير الجاري في الجولة الثالثة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.