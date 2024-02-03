السبت 03 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

خريطة التحويلات المرورية لشارع ذاكر حسين بعد غلقه 30 يوما

التحويلات المرورية
التحويلات المرورية

عيّنت الإدارة العامة لمرور القاهرة الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أي كثافات مرورية متوقعة وتسيير حركة المرور، وذلك لاستكمال أعمال مشروع مونوريل العاصمة الإدارية.

يأتي ذلك لتنفيذ أعمال الغلق لشارع ذاكر حسين المتجه إلى ميدان إنبى بالوصلة من شارع عبد الله العربى وصولًا لشارع محمد أحمد سليم، وكذا تنفيذ أعمال الغلق الكلى لمسطح كوبرى جيهان السادات، وذلك لتنفيذ أعمال إنشاء المحطة رقم (4) الخاصة بمونوريل العاصمة الإدارية.

التحويلات المرورية لشارع ذاكر حسين بعد غلقه 30 يوما

ويكون تنفيذ تلك الأعمال ليلًا ونهارًا ابتداء من الساعة 12:05 صباح يوم الجمعة الموافق 2 /2 /2024 ولمدة (ثلاثين يومًا)، وإجراء بعض التحويلات المرورية كالآتى:

أولًا: القادم من محور عبد الله العربى ويرغب الاتجاه إلى شارع ذاكر حسين يسلك الشوارع التالية:

ـ يمينًا اتجاه شارع المستشار حافظ والاستكمال، فيسارًا تجاه شارع محمد أحمد سليم، فيمينًا اتجاه شارع ذاكر حسين اتجاه ميدان إنبى.

ـ يمينًا اتجاه شارع محمد فريد أبو الحديد والاستكمال، فيسارًا اتجاه شارع محمد أحمد سليم، فيمينًا اتجاه شارع ذاكر حسين اتجاه ميدان إنبى.

ثانيًا: القادم من شارع ذاكر حسين تجاه شارع عبد الله العربى يسلك يمينًا شارع بنى أمية، فيسارًا شارع أحمد فهيم تجاه شارع عبد الله العربى.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركات المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة، لضمان أمن وسلامة المواطنين. 

ذاكر حسين التحويلات المرورية إدارة مرور القاهرة مونوريل العاصمة الإدارية محور عبدالله العربى

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