عاجل.. الرئيس الإيرانى يتوعد الرد بقوة فى حال شن هجوم ضد بلاده

أصدر الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، تحذيرًا شديد اللهجة، أمس الجمعة، بخصوص أي هجوم أمريكي محتمل ردًا على ضربة بطائرة مسيّرة أسفرت عن مقتل ثلاثة عسكريين أمريكيين في الأردن.

وقال رئيسي خلال زيارة إلى قاعدة بحرية خليجية يديرها الحرس الثوري: «قلنا مرات عدة إننا لن نبدأ أي حرب، ولكن إذا أرادت دولة أو قوة ظالمة التغطرس علينا، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية سترد بقوة على كل من يتنمّر عليها»، حسبما نقلت وكالة «فرانس برس».

وأضاف أثناء قيامه بجولة في القاعدة الواقعة في منطقة بندر عباس: «القوة العسكرية لنا في المنطقة لا تشكل تهديدًا لأي دولة، بل هي مصدر للأمن ويمكن لدول المنطقة الاعتماد على هذه القوة، كما أن القدرات الدفاعية منحتنا قوة رادعة».

يمثل مقتل العسكريين الأميريكيين في هجوم بطائرة مسيّرة على قاعدة في الأردن الأحد الماضي أول خسائر عسكرية أمريكية بنيران معادية في المنطقة منذ العدوان الإسرائيلي على غزة في 7 أكتوبر الماضي.

وحمل الرئيس الأمريكي جو بايدن مسؤولية الهجوم لـ«جماعات مسلحة متطرفة مدعومة من إيران»، وقال بايدن إنه حدد طبيعة الرد الأمريكي على الهجوم، لكنه لم يعلن تفاصيل الخطط أو توقيت الرد، بينما شدد على أنه لا يسعى إلى حرب أوسع في الشرق الأوسط.