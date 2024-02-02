الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

عموتة بعد تأهل الأردن التاريخي: المشوار لم ينته ونسعى للوصول إلى النهائي

الحسين عموتة
الحسين عموتة

أعرب المغربي حسين عموتة، المدير الفني للمنتخب الأردني، عن سعادته الكبيرة بتأهل فريقه إلى الدور قبل النهائي من بطولة كأس أمم آسيا لكرة القدم المقامة حاليا في قطر، وذلك عقب الفوز على طاجيكستان 1/ صفر، ضمن منافسات دور الثمانية.

وتحدث المدرب في المؤتمر الصحفي عقب المباراة مقدما الشكر للاعبين وأثنى على ما قدموه، مشيرا إلى أنهم بذلوا جهدا كبيرا في المواجهة التي وصفها بالصعبة حيث لعبوا مع منتخب قوي وعنيد، كان منظما في أرضية الملعب، مشيرا إلى أنهم نجحوا في التعامل مع اندفاع المنتخب المنافس خاصة في الشوط الثاني.

وقال عموتة إن فريقه بات مطالبا بمواصلة العمل بنفس النهج والاستراتيجية بالتفكير والتخطيط لكل مباراة، مشيرا إلى أن اللعب في الدور قبل النهائي سيكون بمثابة تحد كبير ينتظر المنتخب الأردني.

وأرجع المدرب عدم التسجيل في الشوط الأول إلى غياب التركيز والجهد البدني الذي بذله لاعبو المنتخب في المرحلة الماضية من البطولة خلال المباراة مع العراق، مشيرا إلى أن هذه المباريات في الادوار الاقصائية دائما ما يتم حسمها بجزئيات صغيرة، وتحرص جميع المنتخبات على التمسك بحظوظها حتى النهاية، معتبرا أن النتيجة كانت هي الأهم.

وأكد عموتة أن التأهل للدور قبل النهائي من البطولة سيكون دافعا كبيرا لمحاولة الوصول للنهائي في هذه النسخة ومواصلة المشوار، بتحقيق الفوز في المواجهة المقبلة ، معربا عن أمله في مواصلة المشوار بالمنافسة وعدم الاكتفاء بالتواجد في المربع الذهبي فقط.

وأشار المدرب إلى أن المنتخب الأردني لم يكن مرشحا قبل انطلاق البطولة لكنه تطور بعد ذلك من مباراة إلى أخرى على صعيد الأداء الفردي وكذلك المستوى الجماعي، ليصل إلى تلك المرحلة، مشيدا بدور اللاعبين في ذلك التطور.

وختم المدرب تصريحاته بتوجيه الشكر للجماهير الأردنية والعربية التي وقفت بجانب المنتخب في مباراته أمام طاجيكستان، معتبرا أن المساندة الجماهيرية الكبيرة شكلت دافعا كبيرا للاعبين وجعلتهم يبذلون كل ما في وسعهم لتحقيق الفوز في المواجهة.

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