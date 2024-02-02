أحمد رفعت يغيب عن مودرن فيوتشر 4 أسابيع

تأكد غياب أحمد رفعت، جناح مودرن فيوتشر، عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابة.

وتعرض أحمد رفعت لاعب فريق مودرن فيوتشر، للإصابة خلال مباراة ودية ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة دوري نايل (موسم 2023 /2024)، المرحلة المقبلة.

وأكد طبيب الفريق الدكتور محمد عنان، أن رفعت يعاني من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، وسوف يغيب على إثرها عن صفوف الفريق مدة تتراوح بين ٣ و٤ أسابيع.

وتجدر الإشارة إلى أن مودرن فيوتشر، قد دخل في معسكر مغلق بمدينة برج العرب بالإسكندرية، أمس الخميس، لمدة ١٠ أيام.

وخاض فيوتشر مرانه الأول بالمعسكر، تحت قيادة المدير الفني للفريق حسام حسن، وجاء المران قويا وحماسيا وشهد روحا عالية وإصرارا من جميع اللاعبين.

كما شهد المعسكر انتظام جميع الصفقات الجديدة، الكاميروني أرنولد ايبا وأحمد كباكا، ومحمد زعلوك وعبدالرحمن رشدان، وعمر وائل وعبدالله محمد، وعلي ياسر وعمرو السيسي.

موعد مباراة مودرن فيوتشر وبلدية المحلة بدوري نايل

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة بلدية المحلة ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة دوري نايل (موسم 2023 /2024)، والمقرر لها يوم ١٥ فبراير الجاري بالمحلة.

وتجدرالإشارة إلى أن التوأم حسام وشقيقه إبراهيم حسن، تولي المسئولية الفنية لمودرن فيوتشرخلفا للبرتغالي ريكاردو فورموسينيو، الذي تمت إقالته من منصبه وجهازه المعاون، بسبب سوء نتائج الفريق الفترة الأخيرة محليا وقاريا.

ويحتل مودرن فيوتشر، المركز الحادي عشر، بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 13 نقطة من 8 مباريات، حيث لا يزال يمتلك 3 مباريات مؤجلة، تقام في وقت لاحق، عقب انتهاء فعاليات “كان 2023”، المقامة حاليا بكوت ديفوار.