الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

أحمد رفعت يغيب عن مودرن فيوتشر 4 أسابيع

مودرن فيوتشر
مودرن فيوتشر

تأكد غياب أحمد رفعت، جناح مودرن فيوتشر، عن صفوف الفريق خلال الفترة المقبلة بسبب الإصابة.

وتعرض أحمد رفعت لاعب فريق مودرن فيوتشر، للإصابة خلال مباراة ودية ضمن استعدادات الفريق لاستئناف مسابقة دوري نايل (موسم 2023 /2024)، المرحلة المقبلة.

وأكد طبيب الفريق الدكتور محمد عنان، أن رفعت يعاني من الإصابة بمزق في العضلة الخلفية، وسوف يغيب على إثرها عن صفوف الفريق مدة تتراوح بين ٣ و٤ أسابيع.

وتجدر الإشارة إلى أن مودرن فيوتشر، قد دخل في معسكر مغلق بمدينة برج العرب بالإسكندرية، أمس الخميس، لمدة ١٠ أيام.

وخاض فيوتشر مرانه الأول بالمعسكر، تحت قيادة المدير الفني للفريق حسام حسن، وجاء المران قويا وحماسيا وشهد روحا عالية وإصرارا من جميع اللاعبين.

كما شهد المعسكر انتظام جميع الصفقات الجديدة، الكاميروني أرنولد ايبا وأحمد كباكا، ومحمد زعلوك وعبدالرحمن رشدان، وعمر وائل وعبدالله محمد، وعلي ياسر وعمرو السيسي.

موعد مباراة مودرن فيوتشر وبلدية المحلة بدوري نايل

ويستعد فريق مودرن فيوتشر لمواجهة بلدية المحلة ضمن منافسات الأسبوع الثاني عشر من مسابقة دوري نايل (موسم 2023 /2024)، والمقرر لها يوم ١٥ فبراير الجاري بالمحلة.

وتجدرالإشارة إلى أن التوأم حسام وشقيقه إبراهيم حسن، تولي المسئولية الفنية لمودرن فيوتشرخلفا للبرتغالي ريكاردو فورموسينيو، الذي تمت إقالته من منصبه وجهازه المعاون، بسبب سوء نتائج الفريق الفترة الأخيرة محليا وقاريا.

ويحتل مودرن فيوتشر، المركز الحادي عشر، بجدول ترتيب دوري نايل برصيد 13 نقطة من 8 مباريات، حيث لا يزال يمتلك 3 مباريات مؤجلة، تقام في وقت لاحق، عقب انتهاء فعاليات “كان 2023”، المقامة حاليا بكوت ديفوار.

أحمد رفعت مودرن فيوتشر إصابة أحمد رفعت غياب أحمد رفعت عن فيوتشر إصابات مودرن فيوتشر

مواد متعلقة

مودرن فيوتشر يخوض مرانه الأول بقيادة العميد في معسكر برج العرب

مودرن فيوتشر يعلن رحيل ناصر ماهر للزمالك مقابل عمرو السيسي وثنائي الشباب

مودرن فيوتشر يتعاقد مع الدولى الكاميرونى أرنولد أيبا

رسميًا.. مودرن فيوتشر يضم عمر وائل بعد عودته من البرتغال

الأكثر قراءة

رأس الحكمة.. الحقيقة وراء "مشروع القرن السياحى" بعيدًا عن الأكاذيب

الآن.. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي محافظة البحيرة 2024

عاجل.. «الدستور» ترصد تبعات رفع سعر الفائدة: خفض الأسعار وكبح التضخم وجذب الاستثمارات

في آخر تحديث.. أسعار الذهب الـ21 اليوم الجمعة 2 فبراير 2024

عاجل.. تفاصيل جلسة كولر ومعلول حول "الاعتزال" (خاص)

الاتحاد الأوروبى يقر دعمًا ماليًا واقتصاديًا إضافيًا إلى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم عبدالفتاح

شارع قديم «2»

ماجد حبته

.. وجمهورية فلوريدا!

صفاء النجار

من مقامات الغضب.. الحيرة

علي سعدة

خبراء الاقتصاد

محمد رفعت

القاهرة تتحدى.. بالكتاب!

أحمد غنام

مصر تصنع إلكترونيات

ماجد حبته

أولوياتنا فى «بريكس»

منى رجب

فى انتظار تنفيذ قرار محكمة العدل الدولية

صور

صلاة الجمعة فى معرض القاهرة الدولى للكتاب

زحام كبير فى معرض القاهرة للكتاب

إقبال عائلى كبير على معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

لا تقارنوه بالهولوكوست

اليوم الـ118 للعدوان.. عشرات الشهداء والجرحى جراء قصف الاحتلال المتواصل على غزة

السفير الإسرائيلي يكشف تفاصيل تعرض السفارة في ستوكهولم لهجوم