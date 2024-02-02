موعد انتهاء معرض الكتاب 2024 وسعر التذكرة اليوم الجمعة

أيام قليلة تفصلنا على انتهاء معرض القاهرة الدولي للكتاب ويكثر التساؤل على موعد انتهاء معرض الكتاب 2024 وسعر التذكرة عبر جوجل، حيث أنه أوشك على الانتهاء، حيث بدأ معرض الكتاب في يوم 24 يناير 2024، وما زال سيشهد توافد أعداد كبيرة من الزوار، وخاصة مع عرض الكتب وتكون بأسعار مخفضة.

موعد انتهاء معرض الكتاب 2024 وسعر التذكرة

وتنشر “الدستور” بهذا التقرير موعد انتهاء معرض الكتاب 2024 وسعر التذكرة وخريطة مواصلات المعرض.

موعد انتهاء معرض الكتاب 2024

وبدأت فعاليات معرض “القاهرة الدولي للكتاب” في يوم 24 يناير 2024 الماضي، وستستمر فعاليات المعرض إلى يوم 6 من فبراير 2024، وسيستقبل معرض الكتاب لعام 2024، جميع الزوار وذلك من الساعة العاشرة صباحا، وإلى الساعة الثامنة مساء يومًيا، وذلك ما عدا يومي الخميس والجمعة، حيث سيستقبل المعرض الزوار في تمام الساعة العاشرة صباحا إلى التاسعة مساء.

سعر تذكرة معرض الكتاب 2024

وبلغت سعر تذكرة معرض الكتاب تكون 5 جنيهات، حيث أن حرصت الدولة على التخفيض سعر التذكرة لكي تكون في متناول الجميع، والتشجيع للناس على القراءة.

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خريطة مواصلات معرض الكتاب 2024

وسهلت وزارة الثقافة في مصر الانتقالات لزوار معرض الكتاب لعام 2024، وذلك باتفاقها مع وزارة النقل والمواصلات بمصر، لتوفير عدد 11 خط أتوبيس، من أجل نقل المواطنين إلى المعرض، وستنطلق الأتوبيسات من متنوع مناطق القاهرة.

الخط الأول لمواصلات معرض الكتاب 2024

سيبدأ الخط الأول من “ميدان عبد المنعم رياض”، حيث يمر بــ«رمسيس، والعباسية، وجامعة الأزهر، ومحور المشير».

الخط الثاني لمواصلات معرض الكتاب 2024

يبدأ الخط الثاني من “دوران شبرا”، "وشارع شبرا"، كما يمر بـ «أحمد حلمي، وشارع. رمسيس، وعباسية، ونادي السكة، وجامعة الأزهر، ومحور المشير، ومعرض الكتاب».

الخط الثالث لمواصلات معرض الكتاب 2024

يبدأ الخط الثالث من "النزهة الجديدة"، ويمر أيضًا بـ «ميدان الحجاز، والسبع عمارات، ومكرم عبيد، ومصطفى النحاس، والمنهل، والوفاء والأمل».

الخط الرابع لمواصلات معرض الكتاب 2024

يبدأ الخط الرابع في “الأميرية”، مرورًا بـ «ميدان المطرية، والحلمية، وكلية البنات عين شمس، وميدان الشهيد هشام بركات، والحي السابع، وحي السفارات».

الخط الخامس لمواصلات معرض الكتاب 2024

يبدأ الخط الخامس من ميدان الجيزة، ويمر بـ «جامعة القاهرة، والقصر العيني، السيدة عائشة، والأتوستراد، وجامعة الأزهر».

الخط السادس لمواصلات معرض الكتاب 2024

يبدأ الخط السادس من “صقر قريش”، كما يمر بـ«كارفور المعادي، ونادي وادي دجلة، والطريق الدائري، ومحور المشير، ومعرض الكتاب».

الخط السابع لمواصلات معرض الكتاب 2024

يبدأ الخط السابع من "المظلات"، ويمر بـ«سراي القبة، وروكسي، والسبع عمارات، والحي الثامن، والوفاء والأمل، ومحور المشير».