الجمعة 02 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

استشاري صحة نفسية: الوسواس القهري يوقف حياة المريض

الوسواس القهري
الوسواس القهري

قالت الدكتورة وسام الخطيب استشاري الصحة النفسية والإرشاد الأسري، إن اضطراب الوساس القهري أحد الاضطرابات النفسية التي يعاني منها المصاب بتكرار معين للأفكار بشكل غير منطقي، حيث يشعر المصاب بعد ذلك أنه مجر على عمل سلوكيات بشكل قهري.

وأضافت “الخطيب” خلال حوارها لبرنامج "صباح الخير يا مصر" المُذاع على القناة الأولى المصرية الفضائية: "نعرف أن الشخص مصابًا بالوسواس القهري عندما يعيق حياته اليومية وتكون محور حياته هذا الموضوع فقط".

وأشارت إلى أن الإنسان السوي يهتم بنظافته والترتيب وعمله وأنه يكون دائمًا في مكانة جيدة في المجتمع، موضحة أن مصاب الوسواس القهري لديه خوف من التلوث أو مصافحة الأخرين أو خوف من التفريط في أي شيء حتى لو كانت غير مهمة.

وتابعت: "مريض الوسواس القهري يتأكد دائمًا من غلق الأبواب والغاز والأنوار وهذه كلها أفكار وسواسية، هناك أيضًا السلوك القهري وهي السلوكيات التي يستجيب لها المريض استجابة للأفكار الوسواسية على سبيل المثال أن يغسل المصاب يده مرارًا وتكرارًا بشكل مبالغ فيه".

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