الجمعة 02 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

ريال مدريد يهزم خيتافى بثنائية ويتمسك بصدارة الليجا

ريال مدريد
ريال مدريد

حقق فريق ريال مدريد الفوز على خيتافي بهدفين دون رد في المباراة المؤجلة من الجولة 20 من بطولة الدوري الإسباني.

سجل ثنائية ريال مدريد اللاعب خوسيلو ماتو في الدقيقتين 14 و56 من عمر المباراة التي أقيمت على ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز".

وارتفع رصيد ريال مدريد عند 57 نقطة في صدارة جدول الترتيب بفارق نقطتين عن جيرونا صاحب المركز الثاني، بينما توقف رصيد خيتافي عند 29 نقطة في المركز العاشر.

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أحداث المباراة

ريال مدريد بدأ المباراة بقوة وكاد أن يتقدم بعد 9 دقائق بعدما أرسل مودريتش كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قبل أن يسدد خوسيلو كرة ارتطمت بالعارضة.

وجاء هدف خوسيلو في الدقيقة 14 بعد كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح ريال مدريد عن طريق فاسكيز ليسدد خوسيلو رأسية متقنة سكنت الشباك.

في الدقيقة 27 تسديدة من خارج منطقة الجزاء لصالح ريال مدريد عن طريق مودريتش تذهب بعيدة عن المرمى.

تصويبة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح ريال مدريد عن طريق فالفيردي لكنها بعيدة عن المرمى.

في الدقيقة 39، كرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء لصالح ريال مدريد عن طريق فاسكيز من الطرف الأيمن قابلها خوسيلو بتسديدة تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

في الدقيقة 50، تصويبة قوية رائعة من خارج منطقة الجزاء لصالح خيتافي عن طريق ماسون جرينوود لكنها ارتطمت بالقائم لتضيع فرصة إدراك التعادل.

وجاء الهدف الثاني لصالح الريال في الدقيقة 57 بعد تمريرة من فينيسيوس جونيور إلى خوسيلو الذي سدد كرة يسارية من داخل منطقة الجزاء لتسكن الشباك.

في الدقيقة 63 انفراد تام من خوسيلو الذي مرر الكرة إلى فينيسيوس جوتيور الذي حاول مراوغة الحارس داخل منطقة الجزاء وسدد كرة تصدى لها حارس المرمى بنجاح.

فرصة خطيرة في الدقيقة 72 بعد خطأ من دفاع ريال مدريد لتصل الكرة إلى مايورال الذي انفرد بالمرمى وسدد كرة ارتطمت بالقائم الأيمن.

تسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء لصالح خيتافي عن طريق ماسون جرينوود مرت بجوار المرمى.
 

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