الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

كاتبة سريلانكية: مصر وسريلانكا تربطهما علاقات ودية قوية وتاريخية

معرض القاهرة الدولي
معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024

أكدت الكاتبة السريلانكية، كيارا ماندولي مينديس، أن هناك علاقات ودية قوية وتاريخية تربط بين سريلانكا ومصر.

جاء ذلك خلال الندوة التي أقيمت للكاتبة السريلانكية، على هامش مشاركتها، اليوم الخميس، في معرض القاهرة الدولي للكتاب تحت عنوان "الأدب المترجم كدبلوماسية ثقافية وأيضا العلاقات السريلانكية المصرية من خلال الأدب".

وقالت الكاتبة، إن العلاقات المصرية السريلانكية بدأت منذ عقود طويلة من الزمن بالرغم من إقامة العلاقات الدبلوماسية السريلانكية المصرية عام ١٩٥٧ إلا أن العلاقات التاريخية تعود إلى قرون مضت.. موضحة أن بلادها كانت تُرسل بعض المنتجات إلى مصر كما أن هناك جغرافيا مصريا من أصل يوناني هو أول من رسم خريطة لدولة سريلانكا، مشيرة إلى أن التجار العرب عززوا العلاقات بين مصر وسريلانكا.

وشددت مينديس على ضرورة تعزيز التعاون والتبادل الثقافي بين البلدين لأن الأدب هو الطريقة الأكثر فعالية للقيام بذلك، لافتة إلى أن هناك سلسلة كتب مُترجمة عن رمسيس تحظى بشعبية كبرى في سريلانكا.

الدبلوماسية الثقافية هي مسار عمل قائم على تبادل الأفكار والقيم

وأوضحت أن الدبلوماسية الثقافية هي مسار عمل قائم على تبادل الأفكار والقيم والتقاليد والجوانب الأخرى للثقافة والهوية والاستفادة منها سواء لتعزيز العلاقات أو التعاون الاجتماعي والثقافي من أجل تعزيز المصالح الوطنية.

وشددت على ضرورة سد الاختلاف بين الثقافات وتمهيد الطريق لمسارات جديدة للتواصل، معتبرة أن الأدب السريلانكي غني بالعديد من الكتاب والمبدعين الذين يكتبون في كافة المجالات.

وانطلقت فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الــ55 خلال الفترة من ٢٥ يناير الماضي على أن تستمر حتى السادس من فبراير الجاري تحت شعار: "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، بينما تستضيف مصر النرويج كضيف شرف.

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2.4 مليون زائر فى الأسبوع الأول من معرض القاهرة الدولى للكتاب

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الفسيفساء تجذب زائري معرض القاهرة الدولي للكتاب (صور)

ووقع اختيار اللجنة الاستشارية العليا للمعرض على عالم المصريات الدكتور سليم حسن (1893 - 1961)، ليكون شخصية المعرض ورائد أدب الطفل، ويعقوب الشاروني (1931- 2023) ليكون شخصية معرض الطفل.

ويضم المعرض هذا العام محورا جديدا "مؤتمر اليوم الواحد"، بينما يضم ستة مؤتمرات منها على سبيل المثال مؤتمر تقنيات الذكاء الاصطناعي، بالتعاون مع جامعة مصر المعلوماتية، ومؤتمر الترجمة عن العربية جسر للحضارة، بمشاركة وزارات الثقافة والأوقاف، ويشارك فيه عدد من المؤسسات المصرية والعربية.

كيارا ماندولي سريلانكا ومصر علاقات ودية قوية وتاريخية الكاتبة السريلانكية القاهرة الدولي للكتاب

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