الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

حبس المتهمين بالإتجار فى النقد الأجنبى بالسوق السوداء فى القاهرة

ارشيفية
ارشيفية

أمرت النيابة العامة بحبس المتهمين بالاتجار في النقد الأجنبي بالسوق السوداء في القاهرة، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت قد أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام (رئيس قسم الحسابات ومدير المبيعات بإحدى الشركات الكائنة بدائرة قسم شرطة مدينة نصر أول) بالاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية لتحقيق أرباح غير مشروعة، تم ضبطهما وبحوزتهما (1،088،142دولار أمريكى – 37،870 يورو - 1،550 جنيه إسترلينى - 7،751،000 جنيه مصري) حال قيامهما باستبدال مبالغ مالية من العملة الأجنبية لأحد عملائهما تم ضبطه وبحوزته (مبلغ مالى 4،230،750 جنيه مصري).

وبمواجهتهم أقروا بحيازتهم المبالغ المالية المضبوطة للاتجار غير المشروع فى السوق السوداء خارج السوق المصرفية الرسمية عن طريق تغيير العملة والمبالغ المالية بالعملة المصرية حصيلة ارتكاب الواقعة.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

النيابة العامة حبس المتهمين الاتجار في النقد الاجنبي السوق السوداء القاهرة

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