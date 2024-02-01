الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

عيد الشرطة الـ72.. القوات المسلحة تنظم زيارة لقادة وضباط الشرطة لمتحف القوات الجوية

القوات المسلحة
القوات المسلحة

نظمت القوات المسلحة زيارة لقادة وضباط هيئة الشرطة وعدد من أسر الشهداء إلى متحف القوات الجوية، وذلك فى إطار إحتفالات الدولة بعيد الشرطة الثانى والسبعين وتقديرًا لجهود رجالها البواسل فى حفظ الأمن والأمان واستقرار الوطن.

بدأت الزيارة بتفقد معرض الطائرات الخارجى، أعقبها جولة فى المعرض الداخلى للمتحف والتى صاحبها شرح مفصل لأبرز المعارك التى خاضتها القوات الجوية، كما تم عرض فيلمٍ وثائقى عن القوات الجوية ومراحل تطورها فضلًا عن تقديم عددٍ من الفقرات الفنية.

تأتى تلك الزيارة تقديرًا من القوات المسلحة للدور العظيم الذى يقوم به رجال الشرطة من بطولات وتضحيات فداءً للوطن.

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