وزارة البيئة: الاقتصاد الدوار يسهم بتحسين كفاءة الموارد لتحقيق نمو الأخضر المستدام

كشف الدكتور حسام عزالدين مدير برنامج التحكم في التلوث الصناعي بوزارة البيئة، التفاصيل الخاصة باستخدام فوائد الاقتصاد الدوار وبرنامج التحكم في التلوث الصناعي ودعم صناعة الخضراء وأكثر تنافسية.

وأوضح أن فكرة الاقتصاد الدوار تعود بالنفع على الصناعات التي تقوم بإعادة تدوير المواد من خلال استخدام موارد أقل وترشيد استخدامها وبالتالي يمكن للشركات أن تصبح أكثر التزامنا بيئيا واكثر تنافسية وربحية، من خلال تحسين كفاءة استخدام الموارد التي تعد امرًا أساسيا لتحقيق نمو الأخضر ومستدام.

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تأثير الضريبة الكربونية المحدثة في الاتحاد الأوروبي على الصادرات المصرية

جاء ذلك خلال الملتقى الذي نظمته لجنة الصناعة البحث العلمي بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس مجد الدين المنزلاوي الأمين العام ورئيس لجنة الصناعة والبحث العلمي، اليوم الخميس، وذلك لمناقشة عدة محاور أولها أهمية الضريبة الكربونية المحدثة في الاتحاد الأوروبي وتأثيرها على الصادرات المصرية، كما يتم مناقشة التعرف على متطلبات الترخيص الامتثال لقانون cbam، للمصدرين بهدف زيادة الصادرات المصرية.

كما تناقش لجنة الصناعة البحث العلمي عرض منصة التوثيق الالي وتتبع السلع لتسهيل الامتثال والتحقيق. وكفاءة استخدام الطاقة من خلال برنامج التحكم فى التلوث الصناعي ودعم صناعة الخضراء.

وأفاد الدكتور حسام عزالدين، أن هناك قطاعات مستهدفة في تحسين كفاءة استخدام الموارد وكيفية الوصول إلي التزام البيئي ما بعد الالتزام يمكنها تنفيذ العديد من المشاريع منها إعادة تدوير المخلفات صناعة البلاستيك والاكريليك، كما يمكن إعادة استخدام المخلفات واستعادة الفيناس والوقود البديل.

تطوير خطوط الإنتاج لتقليل استخدام الموارد

وأضاف مدير برنامج التحكم في التلوث الصناعي بوزارة البيئة، أننا تقوم على إعادة استخدام المواد الخام والألياف الورقية ومذبيات الألمونيا، بالإضافة إلى ذلك تطوير خطوط الإنتاج لتقليل استخدام الموارد والعمل على الابتكار التقني لاستخدام موارد اقل أو إطالة مدة الصلاحية للمنتج

وأشار إلي أن فيما يخص تمويل المشروعات من خلال الاتحاد الأوربي، فإنه يمكن تمويل المشروعات من خلال منحة قد تصل بنسبة 10 إلي 22% من قيمة التكلفة الكلية للمشروع، بالإضافة إلي ذلك هناك منحة تقدم بنسبة تتراوح مابين 10 إلي 30 % من التكلفة الكلية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتحقيق المعايير التنافسية للقطاع الصناعي.

واستكمال الدكتور حسام عز ين مدير عام برنامج التحكم في التلوث الصناعي، برنامج التحكم في التلوث الصناعي، ودعم صناعة الخضراء الأكثر تنافسية والتي تعني ببساطة استخدام طاقة أقل والتى تهدف القضاء على هدر الطاقة.