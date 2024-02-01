الخميس 01 فبراير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

رئيس محكمة الجنايات: يجب تغيير نظرة المجتمع لجرائم العنف ضد المرأة

قاعة ديوان الشعر
قاعة ديوان الشعر

استضافت قاعة ديوان الشعر، محور المؤسسات الثقافية، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ55، ندوة "حماية  المرأة من التهديد والابتزاز الإكتروني"، بحضور المستشار أحمد النجار، رئيس محكمة الجنايات ومستشار وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالمجلس القومي للمرأة، وولاء سليم، مدير مكتب شكاوى المرأة، مسؤول ملف الجرائم الإلكترونية، وأدارتها منى سالم، مدير بالإدارة العامة للتعاون الدولي للمجلس القومي للمرأة.

وبشأن المعوقات التي تمنع المرأة عن الإبلاغ وكيف للسلطات أن تحمى المرأة في حالة الإبلاغ، قال المستشار أحمد النجار، إن أكبر تحدي يواجه المرأة المصرية هو فكرة الإبلاغ، وليس فقط في الجرائم الإلكترونية، ويرجع ذلك نتيجة للحرج، والخوف من الأسرة، ونظرة المجتمع.

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نظرة المجتمع للمرأة

أكد النجار ضرورة أن تتغير نظرة المجتمع للمرأة، وتتفهم معني ذلك، وأن هذه جرائم يعاقب عليها القانون، فكل ما يمثل انتهاك الحرية الخاصة يعد جريمة، مثل نشر صور وأخبار دون استئذان أصحابها، حتى لو كانت أخبار صحيحة، خاصة إذا كانت في أماكن خاصة.

ولفت إلى أن الإشكالية الأولى التي نقف عندها هي عدم الابلاغ، والذي يأتي نتيجة عدم وجود دليل، وبحث الضحية عن طريق  لإثبات الواقعة، وهو ليس دور الضحية، لكن يبقى دور الجهات المختصة، ومن الأمثلة على ذلك تحرش رجل بفتاة من خلال “لمس أجزاء حساسه من جسدها”، وأبلغت الفتاة  الجهات المسؤولة ونجحت في أن تقاضي الرجل المتحرش وحكم بسجنه 5 سنوات، نتيجة عمل الجهات المختصة في إثبات الواقعة.

وتقام الدورة الخامسة والخمسون من معرض القاهرة الدولي للكتاب في الفترة من 24 يناير إلى 6 فبراير 2024، بمشاركة أكثر من 1200 دار نشر من مصر والدول العربية والأجنبية.

واختيرت مملكة النرويج ضيف شرف الدورة، وشخصية المعرض هي سليم حسن، أحد رواد علم المصريات، وشخصية معرض الطفل هي يعقوب الشاروني، كاتب وصحفي مصري من رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي.

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