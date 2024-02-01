المشدد 15 سنة لعاطلين بتهمة خطف شاب ومساومة أسرته في عين شمس

قضت محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد 15 سنة لمتهمين بخطف شاب ومساومة أهله على إطلاق سراحه مقابل مبالغ مالية بمنطقة عين شمس.

المشدد 15 سنة لعاطلين بتهمة خطف شاب ومساومة أسرته

وكانت قد تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، بلاغًا من موظف مقيم بدائرة القسم بتلقيه اتصالا تليفونيًا من مجهول أخبره خلاله الـمتصل بخطف نجله وطلب منه مبلغ مالي مقابل تركه تحريره.

وبعمل التحريات اللازمة وجمع المعلومات تم التوصل إلى المتهمين وتبين أنهما عاطلين لهما معلومات جنائية" وقيامهم باختطاف واحتجاز الطفل منزل أحدهم.

وألقت الأجهزة الأمنية القبض على المتهمين وتحرير الطفل المختطف، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.