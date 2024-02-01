الخميس 01 فبراير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

قرار جمهوري بالموافقة على اتفاقية تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية بين مصر وكندا

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

نشرت الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية الاتفاق الفرعي بين حكومتي مصر وكندا، حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية في الأراضي القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر بقيمة 10 ملايين دولار كندي.

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تفاصيل ونص القرار 

ونص قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 403 لسنة 2023 بعد الاطلاع على نص المادة 151 من الدستور وبعد موافقة مجلس الوزراء على: 

(مادة وحيدة ) ووفق على اتفاقية «الاتفاق الفرعى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية فى الأراضى القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر بقيمة (10) مليون دولار كندى»، وذلك مع التحفظ بشرط التصديق. صدر برئاسة الجمهورية فى غرة ربيع الأول سنة 1445 هــ ( الموافق 16 سبتمبر سنة 2023 ). عبد الفتاح السيسي.

وأوضح القرار موافقة مجلس النواب على هذا القرار بجلسته المعقودة فى 29 ربيع الآخر سنة 1445 هــ (الموافق 13 نوفمبر سنة 2023 م). قرار وزير الخارجية رقم 39 لسنة 2023 وزير الخارجية بعد الاطلاع على قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 403 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 16/9/2023 بشأن الموافقة على اتفاقية «الاتفاق الفرعى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوي الزراعي لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية فى الأراضى القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر بقيمة (10) مليون دولار كندى» ؛ وعلى موافقة مجلس النواب بتاريخ 13/11/2023 ؛ وعلى تصديق السيد رئيس الجمهورية بتاريخ 19/11/2023  

قرر: (مادة وحيدة ) يُنشر فى الجريدة الرسمية قرار السيد رئيس الجمهورية رقم 403 لسنة 2023 الصادر بتاريخ 16/9/2023 بشأن الموافقة على اتفاقية «الاتفاق الفرعى بين حكومة جمهورية مصر العربية وحكومة كندا حول تنفيذ مشروع تعزيز الزراعة الذكية مناخيًا والتنوع الحيوى الزراعى لتعزيز القدرة على التكيف لدى المجتمعات الريفية الأكثر تأثرًا بالتغيرات المناخية فى الأراضى القديمة والجديدة بدلتا النيل وصعيد مصر بقيمة (10) مليون دولار كندى». صدر بتاريخ 7/12/2023 وزير الخارجية سامح شكرى.

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