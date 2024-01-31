متحدث "الأونروا": إنهاء عقود 8 موظفين.. والتحقيق فى الادعاءات الإسرائيلية

علّق عدنان أبوحسنة، المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على تعليق عدد من الدول تمويل الأونروا، قائلًا إن معلومات إسرائيل بخصوص تورط 12 من موظفي الأونروا في حادث السابع من أكتوبر ليست كاملة.

عدنان أبوحسنة: كل موظفي الأونروا ملتزمون بقوانين الأمم المتحدة

وأضاف أبوحسنة في مداخلة لبرنامج "مساء dmc" أنه تم إنهاء عقود 8 موظفين من الأونروا، وهناك هيئة من الأمم المتحدة ستحقق في تلك الادعاءات، مؤكدًا أن كل موظفي الأونروا ملتزمون بقوانين الأمم المتحدة والقانون الدولي الإنساني.

وأشار إلى أنه بعد قطع التمويل عن الأونروا لن تتمكن الوكالة من مساعدة غزة بعد فبراير بسبب توقف التمويل، متابعًا: "هذه الدول كانت قدمت في عام 2023 حوالي 847 مليون دولار وتعليق المساعدات ينذر بكارثة كبرى ليس فقط في غزة ولكن في لبنان وسوريا والأردن".