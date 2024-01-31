محمد شردى: المقترحات المصرية بشأن غزة تثبت صحتها

قال الإعلامي محمد شردي، إن الجهود المصرية المستمرة منذ اليوم الأول للعدوان على قطاع غزة وحتى الآن ما زالت هي مرجعية كل دول العالم التي تحاول حل الأزمة في غزة.

وأضاف شردي خلال تقديم برنامج "الحياة اليوم" المُذاع على قناة "الحياة" أن كل المقترحات المصرية بشأن الأزمة في غزة ثبت مع الوقت صحتها، متابعًا: "يعود ويطلب من مصر تنفيذ تلك المقترحات".

محمد شردي: مصر ما زالت مستمرة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

وأكد، أن مصر ما زالت مستمرة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة ومعبر رفح مفتوح، والدولة تبذل كل جهدها لحل الأزمة بشكل سلمي.

وتابع: "مصر ملزمة يوميًا بإدخال المساعدات لكي يعيش أهل غزة"، مشيرًا إلى أن إسرائيل تعطل دخول شاحنات الإغاثة إلى قطاع غزة في تعنت واضح منها.