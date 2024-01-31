الهجرة: حرصنا على دعم الهوية الثقافية لأبنائنا بالخارج من خلال أنشطة وفعاليات مبادرة "اتكلم عربى"

ضمن المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" للحفاظ على الهوية الوطنية والثقافية لابنائنا المصريين بالخارج، شاركت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج متحدثا رئيسيا، في ندوة ثقافية بعنوان: "دور الدولة في الحفاظ على الهوية والتبصير بأخطار الغزو الثقافي"، بدعوة من الأزهر الشريف، وبحضور فضيلة أ.د/ نظير عياد، أمين عام مجمع البحوث الإسلامية، والسيدة سامية بيبرس، عضو مجلس أمناء مجلس الشباب المصري للتنمية والمدير التنفيذي لمشروع تعزيز الهوية الوطنية بالمجلس، وناقشت الندوة مفاهيم الهوية الثقافية والوطنية وكيفية الحفاظ عليها، ومشكلات الغزو الثقافي، وكيفية حماية عقول الشباب، وتعزيز دور الأسرة ومؤسسات الدولة، وذلك بجناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الدورة 55.

وفي مستهل كلمتها، أعربت الهجرة عن تقديرها لدعوة الأزهر الشريف للمشاركة في هذا النقاش الثري، موجهة الشكر إلى فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، لسعة صدره وترحيبه الدائم بالتعاون بين وزارة الهجرة ومشيخة الأزهر الشريف لنشر الوعي والحفاظ على موروثنا الثقافي والحضاري، بجانب جهود التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتعزيز الولاء والانتماء للوطن بحضارته وثقافته وتراثه الضارب في جذور التاريخ.

وثمنت دعوة الأستاذ الدكتور محمد الضويني وكيل الأزهر، للمشاركة هذه الندوة المهمة التي يحضرها كوكبة من كبار العلماء والمفكرين وقادة الرأي، موضحة أن استراتيجية وزارة الهجرة تقوم على توعية الشباب والأطفال المصريين بالخارج بمحددات الثقافة والهُوية المصرية، ونراعي أيضا اختلاف الثقافات بين الدول التي يعيشون فيها والثقافة الشرقية، متابعة أن النبات الذي تمتد جذوره في الأرض من الصعب التأثير فيها، وهكذا شبابنا، وما نحرص عليه من تعزيز ارتباطهم بالهوية والتقاليد المصرية الأصيلة.

وأكدت الهجرة حرصها على توعية أبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج بأهمية التمسك بهويتهم وتشبثهم بجذورهم وتاريخهم، وذلك من خلال المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" وتعريفهم بمفاهيم الغزو الثقافي، والذي يقوم على الهجوم على ثقافات الأمم لطمسها والسيطرة عليها وإبعاد المجتمع عن القيم الأخلاقية والدينية والاجتماعية المتعارف عليها، واستغلال وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي في نشر المعلومات المغلوطة والشائعات.

وتابعت أن الوزارة حرصت على دعم الهوية الثقافية لأبنائنا بالخارج، من خلال أنشطة وفعاليات المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي"، لمواجهة هذا الغزو الثقافي الذي يقوم على محاربة اللغة العربية واستبدالها باللغات الأجنبية وطمس العادات والتقاليد الشرقية، رغم تميز اللغة العربية بكونها لغة الإشعاع الحضاري والثقافي في العالم كله، وتعد واحدة ضمن أبرز ٥ لغات معتمدة داخل أروقة الأمم المتحدة.

وأكدت الهجرة أن التمسك بالتقاليد والعادات يبعث في الانسان الانتماء، وهذا هو ما نعمل على تحقيقه من خلال المبادرة الرئاسية "اتكلم عربي" والتي تشرف برعاية رئيس الجمهورية لفعالياتها، حيث تستهدف مواجهة حرب طمس الهوية لدى أبناء مصر في الخارج، مشيرة إلى بروتوكول التعاون مع مشيخة الأزهر الشريف لتعزيز الهُوية المصرية ونشر الأفكار السمحة، بجانب توعية الجاليات المصرية بالخارج والرد على استفسارات أبنائنا في مختلف الموضوعات والفتاوى، والتواصل مع المصريين بالخارج بالعديد من اللغات المنتشرة حول العالم، بجانب جهود مرصد الأزهر في التوعية بمختلف اللغات.