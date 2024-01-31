وزير الثقافة الأسبق محمد صابر عرب: محمد عبده وطه حسين ألهماني

تحدث وزير الثقافة الأسبق محمد صابر عرب عن كتابه "الثقافة طوق نجاة" قائلا إنه يضم مجموعة من المقالات أراد أن يخرج بها من إطار التخصص الدقيق، فكتب عن شخصيات أو رحلات في الحياة لكن قوام كل ما كتبه كان عن تعظيم دور العقل على حساب النص.

وتابع: أؤمن بما قاله الإمام محمد عبده من أنه إذا تعارض العقل مع النص نأخذ بما يقول به العقل، فالعقل منفتح على المقاصد العامة للشريعة، كما أن الشرع يكمن حيث تكمن المصلحة.

واستطرد عرب: أنا من المؤمنين جدا بفكر الإمام محمد عبده، ففتاوى الإمام محمد عبده موجودة في عدد من الكتب وأدعو أن تكون موضوعا للدراسة في كليات الشريعة، فهو ممن اضطهودا وفصلوا من الأزهر، وهذا ما حدث مع كثيرين بعده.

قال عرب إنه مهتم بمناقشة مسألة الخصومة مع العقل والسؤال عن الدين والتقدم، لا سيما وأننا ما زلنا ندور حول نفس الموضوع.

وقال: تأثرت في حياتي بشخصيتين هما؛ محمد عبده وطه حسين، فطه حسين ليس كاتبا فقط ولكنه رجل ملهم، هو ذلك الكفيف الذي جاء من الصعيد، فصارت لديه قدرة كبيرة على النقد والتحليل ووعي ورؤية مميزة وقدرة كبيرة على تحدى عقبات الحياة.

جاء ذلك خلال الندوة التي شهدتها قاعة فكر وإبداع بمعرض القاهرة الدولي للكتاب لمناقشة كتاب "الثقافة طوق نجاة"للدكتور محمد صابر عرب، وهو الكتاب الصادر حديثا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب.

أدار الندوة عبد الحميد شلبي، بحضور المؤلف الذي ناقشه كل من الكاتب الصحفي أحمد الجمال، والمؤرخ أحمد زكريا الشلق.

تأتي هذه الدورة تحت شعار "نصنع المعرفة.. نصون الكلمة"، وتقام فعالياتها حتى 6 فبراير المقبل، وتنظمها الهيئة المصرية العامة للكتاب.

وتشهد الدورة الـ55 مشاركة 70 دولة من مختلف دول العالم، وتقام على مساحة 80 ألف متر مربع، بإجمالي مساحة تضم (5) صالات للعرض، ويبلغ عدد الناشرين والجهات الرسمية المصرية والعربية والأجنبية المشاركة 1200 دار نشر، كما يبلغ عدد العارضين 5250 عارضًا هذا العام.

وجرى اختيار العالم الأثري الكبير سليم حسن، عميد الأثريين المصريين، ليكون شخصية هذا العام للمعرض، فيما تحل مملكة النرويج كضيف شرف المعرض، وتم اختيار يعقوب الشاروني، الكاتب والصحفي المصري وأحد رواد أدب الأطفال في مصر والعالم العربي، شخصية معرض الطفل.

وعملت الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور أحمد بهي الدين على إصدار مجموعة من مؤلفات عالم المصريات الدكتور سليم حسن لعرضها بمعرض الكتاب، وتضم كتاب "فجر الضمير" تأليف جيمس هنري برستد، وترجمة سليم حسن، وكتاب "أبوالهول" تأليف سليم حسن، وترجمة جمال الدين سالم، وكتاب "أقسام مصر الجغرافية في العهد الفرعوني"، بالإضافة إلى الأعمال التي صدرت من قبل وهي "موسوعة مصر القديمة" في 15 جزءًا، وأيضًا "الأدب المصري القديم" في جزأين.