3 قوافل طبية لعلاج المرضى الأولى بالرعاية بالغربية

شاركت مديرية التضامن الاجتماعي بالغربية جمعية الأورمان خلال شهر يناير في تنظيم عدد (3) قوافل علاجية استهدفت توقيع الكشف الطبي على مئات المرضى غير القادرين بقرى خرسيت وميت حبيش وعزبة المنسى مركز طنطا، وقرى الجابرية والهياتم والجمهورية مركز المحلة الكبرى، وقريتي كفر المحروق وبلشاى مركز كفر الزيات، وقرية ميت المخلص مركز زفتى، وقرية سجين الكوم مركز قطور، وقرية الرجبية مركز السنطة، وقرية كوم عبود مركز بسيون.

قوافل علاجية بالغربية

وأعلن أحمد عبدالمتجلي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أن تنظيم القوافل العلاجية يتم وفق خطة تستهدف كل العزب والنجوع بالتعاون مع المستشفى الجامعى بطنطا، وأن المستفيد من هذه الخدمة الطبية الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام او أن يكون عائل الاسرة مصاب بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

من جهته، أكد اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، أن الأورمان خلال شهر يناير نظمت 3 قوافل علاجية، حيث تم إجراء كل الفحوصات والأشعة والتحاليل الطبية اللازمة بالمجان تمامًا مع تحمل الجمعية نفقات انتقال المرضي ذهابًا وعودة.

بالإضافة إلى صرف العلاج الدوائي لمن يحتاج، وإجراء عمليات جراحات العيون المختلفة بداية بالمياه البيضاء والمياه الزرقاء مرورًا بجراحات الشبكية وصولًا إلى زرع القرنية، وجميع عمليات القلب، وتسليم الأجهزة التعويضية وتقديم جميع الخدمات الطبية لمن يحتاج وكل ذلك بالمجان تمامًا.

وأشار إلى أن «الأورمان»، سعت على مدار السنوات الماضية إلى تقديم كافة أشكال الدعم للأشخاص غير القادرين والاسر الأولى بالرعاية، لافتًا إلى السعي من خلال تقديم الخدمات الطبية إلى تجفيف منابع الإعاقة البصرية عبر تنظيم قوافل طبية موسعة تجوب القرى وتصل بالخدمات العلاجية إلى الأهالي في المناطق الأشد احتياجًا.

حيث قامت بإجراء مسح طبي وتنظيم قوافل طبية علاجية بجميع قرى ومراكز محافظة الغربية ونجحت في توقيع الكشف الطبي على مايقرب من 49 ألف مريض، وإجراء 12ألف عملية جراحية بمختلف أنواع جراحات العيون، وتسليم 9810 نظارات طبية لغير القادرين.