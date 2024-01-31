تدشن فعاليات اليوم العلمي الخامس والعشرون للصيدلة الإكلينيكية بالمنوفية

أقيم اليوم العلمي الخامس والعشرون الخاص بالصيدلة الإكلينيكية بمديرية الشئون الصحية بإشراف الدكتور أحمد زكريا مدير عام إدارة الصيدلة، والدكتورة هند علي الفقي مدير إدارة التفتيش الصيدلي، وتحت إشراف فريق تفتيش الصيدلة الإِكلينيكية بمديرية الشئون الصحية بقيادة الدكتورة سامية شحاتة.

تضمن اليوم مشاركة فريق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفي منوف العام بمحاضرة عن pulmonary embolism مع شرح حالة فعلية للتطبيق عليها.

وألقت المحاضرة الدكتورة هدي الشرقاوى، وفي الجزء الثاني تقدم الدكتور محمد الصباغ بشرح محاضرة أخري Hepatic encephalopathy، وقامت الدكتورة شيماء محمد بشرح حالة فعلية للتدريب عليها، كما قامت الدكتورة مي أبو حوايا، بتوزيع نسخ من المنشورات التثقيفية التي نفذتها لتوعية المرضي عن الجلطة الرئوية والغيبوبة الكبدية.

وفي ختام فعاليات اليوم قام فريق تفتيش الصيدلة الإِكلينيكية بتكريم الصيادلة الإكلينيكيين المشاركين في التدريب النظري والعملي للصيادلة الإكلينيكيين الجدد بمختلف المستشفيات والمراكز الصحية.

كما تم التكريم بحضور الدكتور أسامة الشلقاني وكيل المديرية، والدكتورة هند الفقي مدير إدارة التفتيش الصيدلي، وتم توجيه خالص الشكر والتقدير لفريق الصيدلة الإكلينيكية بمستشفي منوف العام لمشاركتهم الفعالة ومجهودهم المتميز وتعاونهم المثمر متمنين أن ينفع الله بهم ويزيدهم من علمه وفضله.

ويتم ذلك تنفيذًا لتعليمات السيدة الدكتورة رشا خضر وكيل وزارة الصحة بالمنوفية، وفي إطار الجهود المبذولة لتطوير الرعاية الصحية وخطة فريق تفتيش الصيدلة الإِكلينيكية بمديرية الشئون الصحية لرفع كفاءة الصيادلة الإكلينيكيين بجميع المستشفيات والمراكز الصحية بمحافظة المنوفية.