متشتريش وانت جعان.. كيف يمكنك تنسيق شراء المنتجات من السوبر ماركت لتناسب الرجيم ؟

لا تعلم الكثير من الفتيات كيفية السيطرة على الرغبة المستمرة في شراء المنتجات عندما تذهب للتسوق، وهو ما يتسبب في كثير من الأحيان في زيادة الوزن.

ونستعرض في السطور التالية كيفية تنسيق الأمر داخل السوبر ماركت من أجل شراء منتجات مناسبة للريجيم، وتتمثل أبرز الأمور في الآتي:

الخضار: يمكن أن تشمل خياراتك الخضار الطازج أو المجمد

البروتين الخالي من الدهون: لا تنس الخيارات النباتية، من العدس إلى البرجر النباتي المجمد، البيض، وكذلك سمك السلمون المعلب والتونة، فهي بروتينات حيوانية سريعة وسهلة.

الدهون: الدهون التي يمكن أن تكون مفيدة تشمل زيت الزيتون البكر الممتاز، وتابينايد الزيتون، والبيستو المبني على زيت الزيتون، والأفوكادو، والمكسرات وزبدة الجوز، والطحينة.

الكربوهيدرات الغذائية الكاملة: تشمل الكربوهيدرات الغذائية الكاملة الفواكه الطازجة أو المجمدة؛ الخضار النشوية مثل البطاطس، والحبوب الكاملة، بما في ذلك الشوفان والأرز البني والكينوا.

البقوليات: المصطلح الشامل للفاصوليا والعدس والحمص - توفر البروتين والكربوهيدرات الغنية بالألياف.

التوابل الطبيعية: يمكن أن تشمل التوابل الأعشاب والتوابل الطازجة أو المجففة، بالإضافة إلى التوابل المغذية، مثل الخل البلسمي والخردل المطحون.

منتجات الألبان في بعض وجباتك: اختر حليب الصويا قليل الدسم أو الخالي من الدهون أو اللاكتوز أو المدعم والزبادي والجبن.

قم ببناء قائمة البقالة الخاصة بك حول العناصر التي تحتاجها لكل وجبة بناءً على الأقسام الموجودة في المتجر، يمكن أن تساعدك هذه الطريقة على شراء المنتجات المناسبة لك والتى تناسب الحمية الغذائية التى تقوم بها.

اختر الوقت المناسب للتسوق: يهم عندما تتسوق، ربما سمعت أنه لا ينبغي عليك شراء البقالة على معدة فارغة، إن الشعور بالجوع يجعلك أكثر عرضة للمشتريات الاندفاعية التي قد تتجاوزها عند الشبع.