الأربعاء 31 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية بالإسكندرية

تعدي على الأراضي
تعدي على الأراضي

أعلنت مديرية الزراعة بمحافظة الإسكندرية إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية على مستوى المحافظة، في إطار الحملات التي تشنها الدولة لإزالة التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية.

وقال السيد القصير، وزير الزراعة، إن التعدي على الأراضي الزراعية أصبح جريمة مخلة بالشرف وتعرض مرتكبيها للسجن والغرامة وكذلك الحرمان من الدعم الذي تقدمه الدولة، مشددًا على منع التعديات تمامًا والتصدي لها بمنتهى الحزم مع إزالة التعديات وكذلك أي أعمال تشوين لمواد البناء في المهد مع تحرير محاضر للمخالفين بالرقم القومي لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم.

ووجَّه القصير، مسؤولي حماية الأراضي برفع درجة الاستعداد القصوى على مدار الساعة لمواجهة أي تعديات والتنسيق مع أجهزة الحكم المحلي والشرطة للإزالة وإعادة الشيء إلى أصله.

وأضاف أنه لا تهاون في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية من أجل الحفاظ على الأراضي الزراعية من التأكل باعتبارها المصدر الرئيسي لتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين.

وقال وزير الزراعة، إن الدولة تنفق أموالًا طائلة لتنفيذ مشروعات عملاقة في التوسع الأفقي من أجل زيادة الرقعة الزراعية وتحقيق الأمن الغذائي للمواطنين، فمن باب أولى الحفاظ على الأراضي الزراعية في الوادي والدلتا والتي تكونت عبر مئات السنين وتعتبر ثروة قومية صعب تعويضها.

وأوضح وزير الزراعة، أن الدولة تقدم كل الدعم للتعامل مع هذه الظاهرة ومنها الرصد عن طريق التغيرات المكانية من خلال صور الأقمار الصناعية تنفيذًا لتوجه الدولة في الحوكمة وتطبيق منظومة التحول الرقمي وإزالة التعديات وإعادة الأرض الى ما كانت عليه حتى تصبح الإزالة ذات جدوي.

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