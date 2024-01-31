تعرف على الآثار الناتجة عن نقص الزنك في الجسم والأطعمة الغنية به

لا يعلم الكثير منا الفوائد الصحية للزنك، بالإضافة إلى دعم جهاز المناعة، فإن الزنك ضروري لنشاط أكثر من 300 إنزيم، تساعد هذه الإنزيمات في مجموعة من الجوانب الأساسية لصحتك:

كما يدعم الزنك صحة الدماغ. وفقا لمراجعة نشرت في المجلة الدولية للعلوم الجزيئية، فإن التغيرات في توازن الزنك في الدماغ قد تؤثر على التدهور المعرفي المرتبط بالعمر، والاكتئاب، ومرض الزهايمر.

وبحسب ما ذكر في الموقع، فإن من أحد الأدوار الهامة الأخرى للزنك هو مساعدة الجسم على الشفاء، ويساعد الزنك في إصلاح غشاء الخلية، ونمو الخلايا، والحفاظ على صحة الجلد، وتلعب البروتينات المعتمدة على الزنك أدوارًا أساسية داخل الخلايا، بما في ذلك إصلاح الحمض النووي.

ويعتبرإضافة الزنك في نظامك الغذائي من خلال تناول الأطعمة الآتية:

المحار

لحم

سرطان البحر الأزرق

لحم خنزير

صدور الديك الرومي

جمبري

السردين

سمكة

زبادي يوناني

لبن

بيض

بعض المصادر النباتية للزنك تشمل:

حبوب الإفطار

بذور اليقطين

عدس

الفول السوداني

أرز

الفاصوليا

خبز أسمر

بروكلي

طماطم كرزية

توت

ووفقا لما جاء في الموقع، فإن القليل جدًا من الزنك يمكن أن يؤثر سلبًا على حواسك وشهيتك، فإن 35% إلى 45% من البالغين الذين تبلغ أعمارهم 60 عامًا أو أكثر يتناولون الزنك أقل من متوسط ​​المتطلبات المقدرة، تشمل الآثار الجانبية لنقص الزنك انخفاض التذوق والرائحة وضعف الشهية.

وقد أظهرت الدراسات أيضًا أن نقص الزنك يزيد من تلف الخلايا الناجم عن الجذور الحرة. الجذور الحرة هي مواد ضارة تزيد من خطر الشيخوخة المبكرة والأمراض المزمنة/ ويجب الحرص على الحصول على الزنك فقط من خلال نظامك الغذائي حتى تقلل من المخاطر المحتملة لتناول الكثير من الزنك في شكل مكملات غذائية.