الداخلية تضبط 61 طن أرز و80 طن سكر ومواد غذائية حجبها تجار

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق، والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعارالسلع وحجبها عن الجمهور، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتمكنت من ضبط 1647 قضية تموينية متنوعة.

فقد واصل قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط 1647 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها كميات من السلع المتنوعة أبرزها "61.45 طن أرز - 39.410 طن دقيق - 15.382 طن مكرونة - 30.390 طن أعلاف - 16510 عبوة زيت طعام - 43859 عبوة سجائر - 1.550 طن فول - 13 طن ردة - 3 طن أسمدة - 17.333 طن سمن - 79.319 طن سكر - 15 كرتونة شاى"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.