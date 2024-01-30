الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

الداخلية تضبط 61 طن أرز و80 طن سكر ومواد غذائية حجبها تجار

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

واصلت وزارة الداخلية حملاتها المكثفة لضبط الأسواق، والتصدى الحاسم لمحاولات التلاعب بأسعارالسلع وحجبها عن الجمهور، وتحقيق أرباح غير مشروعة، وتمكنت من ضبط 1647 قضية تموينية متنوعة. 

فقد واصل قطاع الأمن العام، والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى وأقسام شرطة التموين بمديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية، أسفرت عن ضبط 1647 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة ضُبط خلالها كميات من السلع المتنوعة أبرزها "61.45  طن أرز - 39.410 طن دقيق - 15.382 طن مكرونة - 30.390 طن أعلاف - 16510 عبوة زيت طعام - 43859 عبوة سجائر - 1.550 طن فول - 13 طن ردة - 3 طن أسمدة - 17.333 طن سمن - 79.319 طن سكر - 15 كرتونة شاى"، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

محكمة حبس وزارة الداخلية الامن النيابة العامة سرقة قتل نصب

مواد متعلقة

الداخلية تنظم معرض المعدات والتكنولوجيا المستحدثة بأكاديمية الشرطة (فيديو)

الأكثر قراءة

موقع وزارة التربية والتعليم|رابط الاستعلام عن نتيجة الشهادة الاعدادية 2024 الجيزة

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة بالاسم ورقم الجلوس 2024

بوابة نتائج التعليم الأساسي.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة 2024 ظهرت الآن

استعلم الآن.. رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالجيزة 2024

عاجل.. جلسة مع كولر لحسم «بديل الشناوى».. واتجاه لإعادة «لطفى»

عاجل| تصحيح مسار.. كيف نستعيد أمجاد الكرة المصرية بعد الإخفاقات المتتالية؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

بسنت حسن

الامبراطور عاشقًا

إبراهيم داود

سيرة سليم حسن المصرية القديمة

ماجد حبته

هل تتفكك الولايات المتحدة؟

جلال حمام

مفاجأة.. إسرائيل المصدر الأول لأسلحة حماس

القس. رفعت فكرى

القراءة.. والاستنارة!!

لواء.حمدى البطران

فى مديح الشاى

أحمد الصغير

السياحة..الدولار..وأشياءٌ أخرى!

صور

معرض القاهرة الدولي للكتاب ليلاً

فعاليات مبهجة على هامش معرض الكتاب 2024

عروض التنوره تبهر الحاضرين في ثالث أيام معرض الكتاب

محطة تل أبيب

المزيد

"القسام" تعلن استهداف دبابة صهيونية بقذيفة "تاندوم" فى خان يونس

شهداء وجرحى جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلى حى الرمال بغزة

مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية شرطة الاحتلال الإسرائيلى