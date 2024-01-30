الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

جيهان جادو: صعود ملحوظ في فرنسا للتيار اليميني المتطرف

اليمين المتطرف
اليمين المتطرف

قالت د.جيهان جادو، مسؤولة العلاقات العامة بوزارة الثقافة الفرنسية، إن هناك صعود ملحوظ في فرنسا للتيار اليميني المتطرف بصورة كبيرة.

صعود  اليمين المتطرف 

وأكدت جيهان، خلال مداخللة هاتفية ببرنامج “المواجهة” مع الإعلامية لاما جبريل، المذاع عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن هناك أنباء تشير إلى أن اليمين المتطرف قد يكون لهم فرصة كبيرة في انتخابات ٢٠٢٤ في أوروبا.

وأضافت أن الصعود الملحوظ لليمين المتطرف على مستوى الأحزاب والانتخابات البرلمانية وغيرها من الأمور السياسية التي تظهر ملامحها بشكل عام.

أشارت إلى أن الأحزاب السياسية تتخذ من الازمات ما يأتي في صالحها لإقناع الشعب، وبالفعل الحزب اليميني المتطرف يتخذ ما في صالحه من أجل الوصول للحكم.

قوة الأحزاب 

وذكر مسؤولة العلاقات العامة بوزارة الثقافة الفرنسية، أن قوة حزب اليمين المتطرف تختلف من دولة لأخرى، حيث نجد لهذا الحزب الشعبية في دولة ما والهامشية في دولة أخرى، لذا لا يجب القول أن اليمين المتطرف أصبح يسيطر على الأغلبية الأوروبية لأن لكل دولة سياستها واتجاهاتها.

جيهان جادو اليمين المتطرف اكسترا نيوز الهجرة الغير شرعية المواجهة

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