الثلاثاء 30 يناير 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

البيت الأبيض: نحرز تقدمًا في محادثات الرهائن

البيت الأبيض
البيت الأبيض

أعلن البيت الأبيض، منذ قليل، إحراز تقدما في محادثات تبادل الرهائن المحتجزين في غزة، للوصول إلى هدنة بين حركة حماس وإٍسرائيل.

فيما أفاد مسؤولون أمريكيون، بأن الولايات المتحدة تضغط على كلا من إسرائيل وحركة "حماس" للوصول إلى اتفاق سريع لوقف إطلاق النار، خوفا من تصعيد الصراع بشكل أكبر، وتحاول حث الطرفين على التوصل إلى هدنة.

وقالت صحيفة واشنطن بوست، نقلا عن مسؤولين أمريكيين لم تكشف أسماءهم إن الإدارة الأمريكية أصبحت تشعر بقلق متزايد في الأسابيع الأخيرة بشأن تصعيد الوضع في الشرق الأوسط.

وبدأت واشنطن ممارسة ضغوط دبلوماسية على إسرائيل و"حماس" بعد الهجمات التي شنها الحوثيون في البحر الأحمر وضربات الولايات المتحدة وحلفائها الانتقامية.

وأشارت إلى أن السلطات الأمريكية تعتزم خفض حدة الأعمال القتالية في المنطقة، والتركيز مرة أخرى على الجهود الدبلوماسية لتطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية.

وقال مصدر مطلع على المفاوضات التي عقدت في باريس خلال عطلة نهاية الأسبوع لشبكة NBC إن المفاوضين من إسرائيل والولايات المتحدة ومصر وقطر توصلوا لاتفاق جديد للإفراج التدريجي عن الرهائن والذي سيكون مصحوبا بفترات توقف للأعمال القتالية.

البيت الأبيض الرهائن غزة حركة حماس هدنه إ سرائيل

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