تأجيل محاكمة المتهم بقتل نجله في الشرقية لـ 28 فبراير

قررت محكمة جنايات الزقازيق، اليوم الثلاثاء، تأجيل محاكمة فران متهم بقتل نجله بسبب خلافات بينهما بدائرة مركز أبوكبير، لـ 28 فبراير المقبل للمرافعة، ومناقشة الضابط مجرى التحريات، مع استمرار حبس المتهم.

تعود أحداث القضية رقم 18586 لسنة 2023 جنايات مركز أبوكبير، والمقيدة برقم 2347 لسنة 2023 کلي شمال الزقازيق، عندما أحالت النيابة العامة «السيد. ح»، 58 عاما، فران، ومقيم بمركز أبوكبير، إلى المحاكمة الجنائية في واقعة اتهامه بقتل نجله «أحمد»، عمدا مع سبق الإصرار والترصد.

وأسند أمر الإحالة للمتهم بأنه عقد العزم وبيت النية على قتل المجني عليه، وأعد لذلك سلاحا أبيض «سكين»، وتوجه إليه وما ان ظفر به حتى عاجله بطعنات استقرت إحداها بمنطقة الصدر قاصدا من ذلك إزهاق روحه، فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية، التي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات.