أحمد القاصد يشارك في اجتماع مجلس الجامعات الخاصة بالجامعة الألمانية

شارك الدكتور أحمد القاصد رئيس جامعة المنوفية، في اجتماع مجلس الجامعات الخاصة الدوري برئاسة الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور عبدالوهاب عزت القائم بأعمال أمين المجلس، وأعضاء المجلس، وذلك بمقر الجامعة الألمانية بالقاهرة.

وقال الدكتور أحمد القاصد، إن وزير التعليم العالي وجه الجامعات الخاصة إلى أهمية تسويق برامجها التعليمية على المستوى العربي والإفريقي لجذب الطلاب الوافدين وتكثيف الأنشطة الطلابية، وتيسير زيارات الطلاب لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، بالإضافة إلى مواصلة المشاركة المجتمعية بالتعاون مع مبادرة "حياة كريمة" وسرعة إعلان نتائج امتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول، كما تم خلال الاجتماع مناقشة أطر التعاون بين الجامعات الخاصة والجامعات الأجنبية التي سيتم توقيعها خلال فعاليات المنتدى العالمي للتعليم العالي والبحث العلمي والمقرر تنظيمه خلال الفترة من 27-29 من أبريل.

وأضاف أن الدكتور أيمن عاشور أشار إلى اجتماعه مع الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء؛ لمتابعة تنفيذ خطط الدولة لتحسين جودة التعليم الجامعي وربطه بسوق العمل، واحتياجات التنمية، وعرض الموقف التنفيذي لإستراتيجية الدولة للتعليم التكنولوجي، والتوسع في إنشاء الجامعات التكنولوجية، وتطوير نُظم الدراسة بها، وكذلك برنامج الحكومة لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد الطلاب بالجامعات، والجهود الجارية لإنشاء مدينة للطلاب الدوليين لاستيعاب الطفرة المُتحققة في هذا الإطار، والتركيز على ارتباط البرامج الدراسية بمتطلبات سوق العمل.

كما أضاف رئيس الجامعة، أن الوزير أكد اهتمام الوزارة بالجامعات الخاصة وتعزيز دورها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفقًا لرؤية مصر 2030، مشيرًا إلى أن الجامعات الخاصة تُمثل رافدًا مهمًا من روافد منظومة التعليم العالي في مصر خلال السنوات الأخيرة، من خلال تقديم برامج تعليمية حديثة متميزة تلبي إحتياجات سوق العمل، بالشراكة مع جامعات دولية مرموقة.

كما أكد الوزير خلال الاجتماع ضرورة تكثيف الأنشطة الطلابية الثقافية والفنية والرياضية، من خلال زيادة الندوات الثقافية، وورش العمل بالجامعات الخاصة، خاصة فيما يتعلق بالمواطنة، والقيم الأصيلة للمجتمع المصري، وتنظيم زيارات طلابية للمشروعات القومية؛ لتعزيز البناء العلمي والثقافي لشخصية الطلاب، وتنمية مهاراتهم وقدراتهم، كما أكد الإجتماع علي ضرورة الانتهاء من كافة أعمال الصيانة بالجامعات خلال إجازة منتصف العام الدراسي، والتأكد من توافر معايير الأمان والسلامة المهنية بكافة المباني والمنشآت الجامعية، استعدادا لبدء الدراسة في الفصل الدراسي الثاني.

وقال القاصد، إن الوزير أكد أهمية تعظيم إستفادة الجامعات من بنك المعرفة المصري تنفيذًا للتكليفات الرئاسية، في ضوء ما يوفره من إمكانيات فريدة وهائلة للتعلم والتدريب، وإتاحة مختلف أنواع العلوم والمعارف، بما يسهم في الارتقاء بمهارات الخريجين وفقًا لمتطلبات سوق العمل، وكذلك الاستفادة منه في الارتقاء بتصنيف الجامعات والمؤسسات والمراكز البحثية المصرية دوليًا.

وأشار إلى أن المجلس وافق على تحويل الطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية، وكذلك الطلاب العائدين من هذه الجامعات الذين تخلفوا عن التقديم في الفرص السابقة؛ لاستكمال دراستهم في الجامعات المصرية الخاصة والأهلية بالفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي الحالي، من خلال التقديم المباشر للجامعات، بذات القواعد المعمول بها في الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي الحالي، مع التأكيد على أن يكون الطالب كان مقيدًا بجامعة روسية أو أوكرانية أو سودانية حتى العام الجامعي ٢٠٢٢ - ٢٠٢٣ قبل صدور قرار مجلسي الجامعات الخاصة والأهلية في ٧ مايو ٢٠٢٣.