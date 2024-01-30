الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الكرازة

شمامسة جدد لكنيسة القديس الأنبا أنطونيوس في عيده بالمعادي

كنيسة
كنيسة

صلى الأنبا دانيال مطران المعادي والبساتين ودار السلام وسكرتير المجمع المقدس القداس الإلهي، أمس الأول، في كنيسة القديس الأنبا أنطونيوس بمنطقة المعادي، وذلك في إطار احتفالات الكنيسة بعيد شفيعها، والذي تحتفل به الكنيسة القبطية في الثاني والعشرين من شهر طوبة من كل عام.

وعقب صلاة الصلح صلى صلوات رسامة ٨٣ من أبناء الكنيسة في رتبة إبصالتس (مرتل) للخدمة بالكنيسة ذاتها.

كما شجع الفتيات اللاتي حفظن ألحان ومردات القداس في فصول تعليم الألحان باللغة القبطية.

 

الانبا دانيال سكرتير المجمع المقدس القديس الأنبا أنطونيوس منطقة المعادى الكنيسة القبطية رسامة

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