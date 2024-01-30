استمرار حبس 10 متهمين بالتنقيب عن الآثار بمصر القديمة
جدد قاضي المعارضات بمحكمة جنوب القاهرة، اليوم الثلاثاء، حبس 10 متهمين بالتنقيب عن الآثار داخل أحد العقارات بمنطقة مصر القديمة، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
كشفت التحقيقات أن المتهمين - لثلاثة منهم معلومات جنائية - تم ضبطهم حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار، وعثر على حفرة قطرها 2 متر وبعمق 15 مترا وأدوات التنقيب.
بمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عن الآثار باستخدام الأدوات المضبوطة بحوزتهم.
تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية بالواقعة، والعرض على النيابة للتحقيق.