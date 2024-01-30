الأندية تضغط على اتحاد الكرة لمد القيد الشتوي 10 أيام

كشف مصدر داخل اتحاد الكرة ، أن عددا كبيرا من أندية الدوري الممتاز، طلبت من الجبلاية مد فترة الانتقالات الشتوية على أن ينتهي في شهر فبراير بدلا من انتهائه يوم 31 يناير الجاري.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، إن طلب الأندية بمد القيد تحت الدراسة وسيتم حسم الأمر خلال ساعات، وفي حال الموافقة على مد القيد سينتهى يوم 10 فبراير المقبل.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، قد منح جميع الاتحادات حرية مد فترة القيد الشتوي، واشترط “فيفا” على الاتحادات، إرسال الموافقة قبل يوم 31 ديسمبر الماضي، ووافق اتحاد الكرة على مد فترة القيد قبل أن يفكر في التراجع عن القرار، بعد الهجوم الذي تلقاه من جماهير الأهلي التي اعلنت أن اتحاد الكرة يرغب في مد القيد لإتاحة الفرصة أمام الزمالك لإنهاء مشكلة وقف القيد.

بعثة المنتخب تعود من كوت ديفوار بعد الخروج الأفريقي

من ناحية أخرى عادت بعثة المنتخب الوطني، صباح اليوم من كوت ديفوار بعد الخروج من دورالـ16 لبطولة الأمم الأفريقية، على يد منتخب الكونغو الديمقراطية بركلات الترجيح، ويدرس مجلس الجبلاية إقالة روي فيتوريا عقب الخروج المخيب للمنتخب من بطولة الأمم الأفريقية ولكن الشرط الجزائي هو العقبة.

وتعادل المنتخب مع موزمبيق وغانا والرأس الأخضر بهدفين لكل منتخب وفشل روي فيتوريا في تحقيق فوز وحيد فى البطولة وسط غضب كبير داخل الشارع المصري.

وكان منتخب الكونغو الديمقراطية قد تقدم على المنتخب بهدف قبل أن يدرك مصطفي محمد هدف التعادل من ضربة جزاء بعد أن قام مدافع الكونغو بضرب أحمد حجازي فى منطقة الجزاء.

وشهدت مباراة الكونغو حالة طرد للمنتخب الوطني من نصيب محمد حمدي الذي حصل على الإنذار الأول ثم الإنذار الثاني وتم طرده في الدقيقة 97 (الشوط الإضافي الأول)، واستكمل المنتخب المباراة بعشرة لاعبين.