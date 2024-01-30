الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

لتحديد محاكمتهم.. الاستئناف تتسلم أوراق عصابة نسائية للسرقة بالقاهرة

محكمة
محكمة

تسلمت محكمة الاستئناف برئاسة المستشار محمد عامر جادو، أوراق قضية إحالة 3 سيدات إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهن بالأعمال المنافية للاداب والسرقة؛ تمهيدًا لبدء محاكمتهن.

كانت أحالت النيابة العامة بأكتوبر 3 سيدات إلى محكمة الجنايات لاتهامهن بتشكيل عصابى تخصص في الأعمال المنافية للاداب والسرقة.
جاء بأمر الإحالة أن المتهمات الثلاثة وشخص آخر انقضت الدعوى الجنائية بوفاته، وآخرين مجهولين سرقوا المنقولات المبينة وصفا وقيمة بالأوراق والمملوكة للمجنى عليهم «م. ب»، «س. ب» وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليهم، بأن دلفت الأولى والثانية والثالثة إلى حيث يقطن المجنى عليهم تحت سدول الليل، نفاذا لمخطط أعدوه بإيهماهم بقضاء سهرة حمراء معهم وعقب ذلك تعدوا عليه بالضرب وسرقوه.

محكمة الاستئناف إحالة الاعمال المنافية للآداب تشكيل عصابي

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