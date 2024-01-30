الثلاثاء 30 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

"الزراعة": تحصين 3.5 رأس ماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع

تحصين
تحصين

أعلن الدكتور إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية بوزارة الزراعة، عن اختتام أعمال الحملة القومية الثالثة لتحصين المواشي ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة. 

جاء ذلك في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، لتطوير الريف المصري ورفع مستوى معيشة صغار المربين والمزارعين، وتنفيذا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والمهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة. 

وأضاف ضابر، أنه تم تحصين حوالي 3 ملايين و585 ألف و631 رأس ماشية من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز ضد مرض الحمى القلاعية منذ بداية الحملة في 19 نوفمبر الماضي وحتى نهايتها في 15 يناير الجاري، كما تحصين حوالي 3 مليون و183 ألف و795 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع من الأبقار والجاموس والاغنام والماعز والجمال.

تابع أن الحملات القومية مستمرة للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة طوال العام، هذا بالإضافة إلى مشاركة الهيئة العامة للخدمات البيطرية  في القوافل البيطرية المجانية مع معاهد مركز البحوث الزراعية المعنية لعلاج مواشي صغار المربين في كل قرى ونجوع مصر.

حياة كريمه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية تطوير الريف المصري صغار المربين والمزارعين وزير الزراعة

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