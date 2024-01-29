الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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تسجيل دخول بوابة الوظائف الحكومية 2024

بوابة الوظائف الحكومية
بوابة الوظائف الحكومية 2024

يبحث الكثيرون عن تسجيل دخول بوابة الوظائف الحكومية 2024، والتي توفر عددًا كبيرًا من الوظائف التي تتناسب مع جميع الفئات ، ويستعرض الدستور في التقرير التالي كيفية تسجيل دخول بوابة الوظائف الحكومية 2024.

"اتصالات النواب": تطبيق العدالة وتكافؤ الفرص فى الوظائف أساس بناء الجمهورية الجديدة

تسجيل دخول بوابة الوظائف الحكومية 2024

لكي تتمكن من إنشاء حساب على بوابة الوظائف الحكومية  اضغط على أيقونة دخول، فتفتح لك صفحة جديدة، بها اسم الدخول، وكلمة السر، ثم اضغط على كلمة تسجيل الدخول فتستطيع بعدها التقديم في الوظائف المتاحة على بوابة الوظائف الحكومية 2024.

 

وكي تتمكن من عمل بحث عن الوظائف قم بالضغط على أيقونة وظائف ثم اختر المحافظة، طريقة شغل الوظيفة، المجموعة الوظيفية، المجموعة النوعية، مستوى المؤهل، المؤهل، تحديد الجهة الحكومية التي ترغب في التقديم لها، اختيار الوظيفة التي ترغب في شغلها بالتحديد، الاطلاع على الشروط والمستندات المطلوبة بعناية من خلال الـ«pdf» المتوفر مع كل وظيفة، الضغط على خانة «تقديم طلب» الموجودة أسفل يسار الصفحة، ملء البيانات المطلوبة.

 

وظائف البريد المصري 2024

وتم الإعلان عبر بوابة الوظائف الحكومية عن فتح باب التوظيف في البريد المصري.

 

شروط وظائف البريد المصري

- ألا يزيد عمر المتقدم عن 30 عامًا.

 

- أن يكون التقدير الحاصل عليه لا يقل عن «جيد».

 

- أن يكون حاصل على المؤهل المطلوب في الوظائف وهي: مهندس: بكالوريوس هندسة في إحدى التخصصات المطلوبة أو مؤهل عال مناسب أو ليسانس حقوق أو ليسانس شريعة وقانون.

 

- أن يكون المتقدم لم يتم الحكم عليه في أي جرائم خاصة بالشرف.

 

- أن لا يكون المتقدم قد تم فصله من الخدمة نهائيًا قبل ذلك.

 

- أن يجتاز المتقدم الاختبارات والكشف الطبي.

 

- أن يسدد المتقدم مبلغ 26 جنيهًا لحساب الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة عن طريق الإيداع في أحد البنوك التالية: «البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة».

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