الإثنين 29 يناير 2024
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عنوان معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في دورته الـ55

معرض الكتاب 2024
معرض الكتاب 2024

افتتح معرض الكتاب 2024 في دورته الـ55، يوم 24 من شهر يناير الحالي، بمركز المعارض والمؤتمرات بالتجمع الخامس، بمحور المشير طنطاوي، وقد لاقى المعرض بندواته وأحداثه ، والكتب المعروضه به إقبالًا ملحوظًا من مختلف الفئات العمرية، منذ الساعات الأولى لافتتاحه.

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وشهد المعرض حشدًا جماهيريًا ملحوظًا، وخاصة على الفعاليات المقامة فيه ، وصالات العرض المزدحمة بالكتب والروايات وغيرها من أشكال المطبوعات التي تناسب كل الفئات العمرية.

تذكرة معرض الكتاب 2024

سجل سعر تذكرة معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في دورته ال 55، قيمة 5 جنيهات للتذكرة، ويستطيع المواطنون حجز التذاكر الخاصة بمعرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، من خلال المنصة الرقمية للمعرض، أو من خلال شباك التذاكر، المجاور لباب دخول المعرض في منطقة التجمع الخامس.

مواعيد معرض الكتاب 2024

ويستقبل معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 في دورته ال 55، الجماهير يوميًا  منذ يوم 25 يناير الماضي حتي يوم 6 فبراير المقبل، وذلك بمركز مصر للمعارض الدولية بالتجمع الخامس، بدءا من الساعة العاشرة صباحًا حتي الساعة الثامنة مساءً، ما عدا يوم الخميس ويوم الجمعة يتم استقبال الزوار حتي الساعة التاسعة مساء.

خطوات حجز تذكرة معرض الكتاب 2024

ويمكن حجز تذاكر معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 إلكترونيًا، باتباع الخطوات التالية:

1- الدخول على الموقع الرسمي لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024 مباشرة من هـنـــــا.

2- اضغط على شراء تذكرة.

3- كتابة رقم الهاتف والمتابعة، وتحديد عدد التذاكر المطلوبة.

4- اختر طريقة الدفع، ثم ستتلقى نسخة من حجز تذكرة معرض الكتاب 2024، عبر رسالة للوتس اب والبريد الإلكتروني.

خطوط مواصلات معرض الكتاب

1- الخط الأول لـ معرض القاهرة الدولي للكتاب 2024، من عبدالمنعم رياض، ورمسيس، والعباسية، وجامعة الأزهر، ومحور المشير.

2- الخط الثاني من دوران شبرا، وش. شبرا، أحمد حلمي، وش. رمسيس، والعباسية، ونادي السكة، وجامعة الأزهر، ومحور المشير، ومعرض الكتاب.

3- الخط الثالث من النزهة الجديدة، وميدان الحجاز، والسبع عمارات، ومكرم عبيد، ومصطفى النحاس، والمنهل، والوفاء والأمل.

4- الخط الرابع من الأميرية، وميدان المطرية، والحلمية، وكلية البنات بعين شمس، وميدان الشهيد هشام بركات، والحي السابع، وحي السفارات.

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